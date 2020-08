Marian Vanghelie și-a prezentat planul pentru Sectorul 5: Voi reforma învățământul (VIDEO)

Marian Vanghelie și-a prezentat, duminică, planul pentru a reveni la conducerea primariei Sectorului 5. Candidatul PSDI a anunțat că vrea să modernizeze sectorul prin construcția unui complex de locuințe. Fostul edil a promis că va construi spitale dar și că va reforma învățământul.

Fostul edil al Sectorului 5 şi-a enumerat promisiunile pe care doreşte să le îndeplinească dacă va fi ales de bucureşteni. Pe lângă modernizările pe care doreşte să le aducă în sector, Marian Vanghelie spune că o prioritate în mandatul său va fi reformarea învăţământului.

Mai mult decât atât, pe fondul crizei sanitare pe care o traversăm, fostul edil îşi doreşte să construiască mai multe spitale pentru oamenii să nu mai fie nevoiţi să aştepte la cozi interminabile.

În acelaşi timp, candidatul PSDI la Sectorul 5 îşi doreşte să pornească un proiect de amploare. Pe un teren de aproximativ 110 hectare, Marian Vanghelie promite să construiască un mini oraş. Complexul va avea aproximativ 80 de mii de locuinţe, un spital, un mall, grădiniţă, şcoală şi o sală polivalentă. Însă lucrurile s-au complicat. Terenul, obţinut acum opt ani de la Guvern şi dat în administraţia Consiliului Local, a fost revendicat din nou de Guvern. Acum, candidatul PSDI îşi doreşte să obţină din nou terenul astfel că va demara toate procedurile necesare.

Reamintim că Marian Vanghelie a fost primarul Sectorului 5 între anii 2000 şi 2016.

