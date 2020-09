Marius Arcăleanu, candidatul PNL la șefia CJ Vaslui: Vom crea o infrastructură agricolă și ne vom implica în sprijinirea micilor fermieri (VIDEO)

Marius Arcăleanu, candidatul PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vaslui, a declarat că dacă va câștiga scrutinul din 27 septembrie, își va face o prioritate din irigarea marilor suprafețe de teren agricol. Acesta a susținut că județul Vaslui are un teren fertil și ecologic, dar fermierii sunt săraci, iar infrastructura agricolă este neperformantă. Liberalii, însă, vor avea grijă să clădească această infrastructură și să-i susțină atât pe micii fermieri, cât și pe cei mari.

„Județul Vaslui trăiește într-un paradox: avem teren de cea mai bună calitate, potențial agricol enorm, însă avem fermieri săraci.

De ce se întâmplă asta? Pentru că, în ciuda unui teren fertil și ecologic, avem o infrastructură agricolă neperformantă. Irigarea marilor suprafețe de teren agricol va fi o prioritate în mandatul meu de președinte al Consiliului Județean Vaslui.

Pe lângă crearea infrastructurii agricole, ne vom implica atât în sprijinirea marilor exploatații agricole pentru a crește valoarea acestora, cât și în sprijinirea micilor fermieri pentru a-și putea susține interesele în relația cu marii arendași”, a transmis Marius Arcăleanu, într-o postare pe Facebook.

