Măsurile de protecție pe care oamenii trebuie să le respecte la intrarea și ieșirea din secțiile de vot. Cum te protejezi de COVID-19 (VIDEO)

Scrutinul de astzăi este organizat cu respectarea unor reguli speciale, în contextul pandemiei de COVID-19. Există o serie de pași pe care alegătorii trebuie să îi urmeze, de la intrarea în secția de votare și până la ieșire.

Secțiile de vot își deschid porțile la ora 07.00 și vor fi deschide până la ora 21.00. Odată ce alegătorul a intrat în secția de vot este nevoit să își aplice masca de protecție. Ea trebuie să fie aplicată în așa fel încât să acopere și nasul și gura.

În cazul în care alegătorii își uită masca acasă, vor primi una la intrarea în secțiile de vot, de la personalul tehnic al Biroului Electoral Permanent. Personalul tehnic vă va măsura temperatura, iar apoi vă veți dezinfecta mâinile.

Odată ajunși la ușa secției de vot, vă veți dezinfecta inclusiv încălțămintea, iar pentru aceasta veți avea un covoraș la intrare.

În prima fază, veți ajunge în fața operatorului , iar anul acesta, pentru prima oară, veți introduce singuri cartea de identitate pentru a verifica dacă nu ați votat și în cadrul altei secții de votare.

Pentru a fi recunoscut vă îndepărtați la 1.5 m față de operator, vă dați masca jos pentru câteva secunde, timp în care persoana vă recunoaște, iar apoi obligatoriu aplicați masca la loc.

Odată ce ajungeți către membrul comisiei, nu înmânați actul de identitate, ci îl plasați la o distanță de la care aceasta poate să fie citiată. După ce membrul comisiei constată care este adresa și că aceasta este în regulă, vă va înmâna ștampila. Mergeți să votați, iar după ce ați aplicat ștampila vă veți îndreăta către urnă. După ce ați introdus buletinele de vot, vă îndreptați către membrul comisiei unde ați lăsat actul de identitate.

O noutate anul acesta o reprezintă faptul că votantul va aplica pe actul de identitate eticheta sau ștampila ce sovedește că v-ați înregistrat votul pe teritoriul României. După ce ați recuperat actul de identitate trebuie să vă dezinfectați încă o dată mâinile.

