Alianța Pro București 2020, formată de Robert Negoiță și Victor Ponta, și-a anunțat miercuri candidații pentru Primăria Generală a Capitalei și primăriile de sector. Pentru funcția de edil general al Bucureștiului va intra în cursa electorală medicul Ioan Sîrbu.

”Alianța Pro București 2020 îl va susține pentru funcția de primar al Capitalei pe domnul doctor Ioan Sîrbu. Este poate mai mult ca niciodată nevoie de cineva în București care să nu facă politică. O persoană care mai bine de un deceniu a condus Spitalul Militar Central. Obligația noastră a fost să venim cu o alternativă”, a declarat Victor Ponta.

Candidții Alianței Pro București 2020 pentru primăriile celor șase sectoare sunt:

La Sectorul 1 - Adina Alberts

La Sectorul 2 - Florin Manea

La Sectorul 3 - Robert Negoiță

La Sectorul 4 - Gabriel Ispas

La Sectorul 5 - Ștefan Pripiliu

La Sectorul 6 - Anca Bălășoiu

În acest context, Robert Negoiță a declarat că, în opinia sa, a propune electoratului „niște fețe noi” reprezintă un avantaj important.

”Am întâlnit foarte mulți oameni capabili, care sunt nemulțumiți de ce se întâmplă, dar ezită să pună umărul, să se implice în ideea de a schimba ceva. Nu vom ridica nivelul stând pe margine. Nu e suficient să fim nemulțumiți, trebuie să arătăm cum anume se poate face. (...) Sperăm ca împreună să oferim, cu adevărat, o alternativă. (...) Ne propunem o strategie corectă: mai puțină vorbă, mai multă muncă. Faptul că venim în fața bucureștenilor cu fețe noi, din punctul meu de vedere, este un mare atu. Primăria nu se conduce de la televizor. Avem prezentatori pentru chestiunea asta, avem analiști politici, avem specialiști pe fiecare domeniu. Primăria se conduce cu implicare, cu muncă, cu fapte, cu rezultate. Și nu, nu mă refer la cineva anume, o spun în general. (...) Din ce stau de vorbă cu oamenii pe stradă îmi dau seama că electoratul a început să se maturizeze”, a declarat Negoiță.

Referindu-se la medicul Ioan Sîrbu, fost manager de spital, care va intra în cursa electorală pentru fotoliul de primar general al Capitalei, Robert Negoiță a precizat: ”Pentru mine, experiența de manager pentru funcția de primar este esențială. Primarul este un gospodar, un manager, un om care știe să administreze. Dacă aa învățat să facă treaba asta în privat este cu atât mai bine, ca să nu zic că este esențial. (...) De asemenea, avem o echipă tânără și entuziastă pentru cele șase sectoare ale Bucureștiului”.

La rândul său, Ioan Sîrbu a declarat că a luat hotărârea să candideze pentru că ”acum este nevoie mai mult decât oricând de un medic” în contextul actualei crize sanitare.

”Vin la Primărie pentru că acum este nevoie mai mult decât oricând de un medic. Este nevoie de sănătate, în primul rând, pentru că sănătatea este cea mai zdruncinată astăzi în București și în toată țara. Am fost medic militar, am trecut în rezervă din Armată, cu gradul de general-maior, am condus Spitalul Militar Central, luându-l ca pe un spital orășenesc și pe care l-am predat la finalul mandatului meu cu rangul de spital universitar, cu tot ce presupune aceasta”, a spus medicul Ioan Sîrbu.

