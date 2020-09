Noile cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19 duc la schimbări în componența birourilor electorale județene. Și asta după ce preşedintele şi locţiitorul Biroului Electoral Municipal Brăila, judecătorii Alexandru Marius Badea şi Iulia Alina Toader, au fost confirmaţi cu virusul ucigaș COVID-19 care a declanșat o adevărată criză sanitară la nivel mondial.

Deși au mai rămas doar câteva ore până la începerea votului pentru alegerile locale 2020, la Brăila pregătirile din secțiile de vot nu s-au finalizat. După ce au fost infectați toți cei 11 membrii ai Biroului Electoral Municipal, autoritățile competente au fost nevoite să aleagă alte persoane care să îi înlocuiască pe cei contagiați cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2.

Biroul Electoral Judeţean Brăila a decis înlocuirea tuturor membrilor Biroului Electoral Municipal, în funcţia de preşedinte al BEM fiind desemnat judecătorul Viorel Vasile, iar în cea de locţiitor, Daniela Vicol.

Mai mult decât atât, au fost trimise adrese către toate partidele care aveau reprezentanţi în Biroului Electoral Municipal să nominalizeze alte persoane, iar în cazul foştilor membri BEM a fost dispusă măsura izolării la domiciliu timp de 14 zile.

Preşedintele şi locţiitorul Biroului Electoral Municipal Brăila, judecătorii Alexandru Marius Badea şi Iulia Alina Toader sunt judecători la Judecătoria Brăila, iar ancheta epidemiologică a Direcției de Sănătate Publică (DSP) a fost declanşată şi la locul lor de muncă, pentru a se stabili cu cine au intrat în contact.

În urma incidentului de la Brăila, sute de preşedinţi şi locţiitori din secţiile de votare au dat bir cu fugiţii. De exemplu, în Dolj aproape jumătate dintre aceştia au cerut să fie înlocuiţi, iar la Constanţa, 165 din 1116 preşedinţi şi locţiitori s-au retras.

Cei mai mulţi au declarat că se tem să nu se îmbolnăvească de COVID-19. Pentru riscul la care se expun, statul îi plăteşte cu 1250 de lei pentru cinci zile petrecute în secţiile de votare.

“Nu există, până la acest moment, vreo posibilitate de a accesa vreo bază de date care să ne confirme nouă dacă persoana respectivă este sau nu carantinată sau izolată.(...) Este un risc pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în birourile secţiilor de votare.”, a declarat Laura Udrea, preşedintele Biroului Electoral Judeţean Dolj.

