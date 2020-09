Mihai Chirica, despre victoria în alegerile locale: A contat și faptul că m-am înscris în PNL. Cei de la PSD au fost resancționați de către ieșeni pentru că nu au putut să se desprindă de metehnele fostului lider (VIDEO)

Actualul primar al Iașiului, Mihai Chirica, candidat PNL, a obținut un nou mandat, potrivit rezultatelor parțiale de la alegerile locale din 27 septembrie. Mihai Chirica a afirmat după închiderea secțiilor de vot că are convingerea că va face o echipă bună cu viitorul preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, actualul ministru al Mediului, Costel Alexe. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Chirica a precizat că în victoria sa a contat și faptul că a devenit membru PNL înainte de a candida. Totodată, Chirica a subliniat ccă în uurma alegerilor locale, liberalii au câștigat și unele localități din apropierea municipiului Iași, ceea ce înseamnă că poate exista acum ”o zonă metropolitană pe un singur profil”.

”Ieșenii au mers în continuare cu mine și le mulțumesc foarte mult. Noi chiar am reușit să luăm și comunele din jurul Iașiului și în felul acesta să închegăm o zonă metropolitană pe un singur profil. Voi face echipă cu noul președinte al Consiliului Județean, sunt sigur că vom avea rezultate. Rămâne să vedem ce vor spune ieșenii în 2024 despre activitatea noastră”, a spus primarul ales al Iașiului.

Întrebat dacă pentru victoria sa în alegeri a contat faptul că s-a înscris în PNL înainte de intrarea în cursa electorală sau votul a fost unul strict pe persoană fizică, Mihai Chirica a răspuns: „Eu cred că a contat pentru că aveam nevoie de o formațiune politică cu care să încep să fac politică într-adevăr, pentru că timp de trei ani am fost independent. Am fost, într-adevăr, o voce în municipiu și nu numai, dar era nevoie să am și o culoare politică prin care să pot să cer proiecte pentru Iași, să pot să intru în colaborare cu Guvernul României și să dau un nou profil municipiului nostru. Și a contat foarte mult și lucrul acesta”.

În legătură cu modul în care va colaabora cu noul președinte al Consiliului Județean, liberalul Costel Alexe, Mihai Chirica a precizat: ”E o echipă frumoasă pe care putem să contăm pe termen lung și cu oameni tineri care sunt dispuși să facă sacrificii pentru proiectele noastre. Nu vreau să vorbesc în lozinci, contează foarte mult și culoarea politică a viitorului Guvern și a viitorului Parlament. La Iași, PSD a suferit o înfrângere care a fost pe același profil din 2017 până în prezent. A stat sub 20%, ceea ce s-a întâmplat și la alegerile locale din acest an, datorită faptului că nu au putut să se desprindă de metehnele fostului lider Liviu Dragnea, s-a văzut lucrul acesta, au fost resancționați de către ieșeni”.

De asemenea, întrebat dacă în opinia sa va găsi susținerea necesară în Consiliul local pentru a continua proiectele începute și a demara altele noi, Chirica a răspuns: "Eu cred că da, pentru că nu toate proiectele trebuie să fie proiectele mele, trebuie să fie proiecte susținute atât politic, cât și de ieșeni, lucru care s-a întâmplat și până în momentul de față".

