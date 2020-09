Buletinele de vot pentru alegerile locale din 2020. Cum arată cele patru modele

Alegerile locale din 2020 au loc în cursul zilei de 27 septembrie, ele fiind inițial programate pentru luna iunie a acestui an. În contextul pandemiei de COVID-19, alegerea primarilor și consilierilor locali și județeni a fost amântă până în luna septembrie, fiind organizată astăzi cu respectarea tuturor măsurilor sanitare pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus.

Astăzi, românii își aleg primarii, președinții de consilii județene, consilierii locali și consilierii judeneți. În contextul pandemiei de COVID-19, votul se organizează cu respectarea măsurilor sanitare și de protecție. În acest an, votul va fi diferit față de anii trecuți, din cauza pandemiei declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2. Toate secțiile de votare vor fi dotate cu măști de protecție și materiale dezinfectante pentru membrii secțiilor și votanți. Măsura este cuprinsă într-o hotărâre de guvern, care, pe lângă măsurile obișnuite legate de organizarea alegerilor (ordine publică, transportul și paza materialelor de vot etc.), stabilește și ce trebuie făcut pentru a împiedica răspândirea virusului SARS-CoV-2 odată cu procesul de vot.

Astfel că, toți cetățenii cu drept de vot care se vor prezenta la secțiile de care aparțin vor fi nevoiți să respecte măsurile de restricție impuse în vederea limitării răspândirii noului virus ucigaș Covid-19. Românii vor fi obligați să poarte mască de protecție și să își dezinfecteze mâinile înainte de a intra în secția de votare.

Programul secțiilor de vot pentru ziua de 27 septembrie a fost anunțat de către autorități și este următoarul: secțiile de vor se deschid la ora 07.00 și se vor închide la ora 21.00.

La această oră, președintele biroului electoral al secției de votare declară încheiat procesul de vot și închide secția. Alegărotii care la ora 21.00 se află în incinta secției de vot își pot exercita dreptul. Todoată, la ora 21 urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot.

Cetățenii vor primi la alegerile locale patru modele de buletine de vot, așa cum fost ele aprobate de către Autorittatea Electorală Permanentă. Reamintim că astăzi se alegă primarii, dar și membrii consiliilor județene și președinții acestora, cât și membrii consiliilor locale.

Acum, spre deosebire de alte alegeri, dreptul de vot se exercită doar în comuna, municipiul sau orașul în care alegătorul își are domiciliul și numai la secția de votare la care este strada de reședință.

