Mohammad Murad, candidatul independent la Primăria Mangalia, ar fi fost reținut după ce ar fi împărțit mită electorală votanților/ Reacția milionarului (VIDEO)

Mohammad Murad, candidatul independent sprijinit de PSD la Primăria Mangalia, și membri din stafful acestuia de campanie au fost reținuți de poliție. Aceștia au fost surprinși în timp ce dădeau mită electora votanților. Se pare că aceștia scoteau banii din portbagaj cu care îi infleunțat pe alegători.

Potrivit gândul.ro, cei din echipa de campanie a milionarului au fost văzuți în timp ce ar fi dat mită chiar în ziua votului. La cerrea poșlițiștilor, aceștia au refuzat să deschidă portbagajul, unde s-ar fi aflat pachetele cu bani. Murad, de asemenea, nu a vrut să își deschidă mașina atunci când polițiști i-au solicitat acest lucru, motiv pentru care toți au ajuns la secția de poliție.

Potrivit ordinea.ro, automobilul de lux al omului de afaceri a fost oprit în trafic pe strada Oituz din localitate, de către un filtru al Poliției. Șoferul autoturismului și proprietarul acestuia, care se afla pe locul din dreapta, au refuzat să deschidă portbagajul.

La scurt timp, la fața locului a ajuns și candidatul Mohammad Murad însoțit de președintele PMP Mangalia, Mihai Petru Crăciun. Murad a refuzat la rândul său să deschidă portbagajul, acuzând faptul că oamenii legii ar fi mână în mână cu actualul primar.

Murad le-a cerut polițiștilor să prezinte un mandat de la procuror sau, în caz contrar, să spargă mașina. Martorii spun că înainte de a fi oprit, autoturismul ar fi staționat într-un cartier sărac al Mangaliei, unde pasagerii din mașină au discutat cu grup de alegători.

Ce spune Poliția despre incident

Poliția Constanța a transmis că este foarte posibil ca Mohammad Murad să nu fi avut nicio legătură cu cei care dădeau mită, însă, în continuare se efectuează verificări pentru stabilirea circumstanțelor.



”În jurul orei 16:30, a fost oprit pe raza municipiului Mangalia un autoturism, condus de un bărbat, în dreapta aflându-se proprietarul mașinii. Cei doi au refuzat să le fie controlat autoturismul. În zonă și-a făcut apariția un alt bărbat, candidat la o primărie din județul Constanța, acesta neavând vreo calitate sau legătură cu incidentul respectiv. În continuare se efectuează verificări pentru stabilirea situației de fapt, conducătorul auto fiind condus la sediul Poliției”, potrivit comunicatiului transmis de IPJ Constanța,

Milionarul neagă faptul că ar fi fost condus la secția de poliție pentru că ar fi împărțit bani alegătorilor

Mohammad Murad a negat incidentul și acuză că este un atac din partea contracandidaților.

"Această comandă a fost dată de la vârf cred. De ce un om are dreptul de a sărăci un oraş întreg şi când toată lumea ştie şi vine o altă echipă care coagulează toate partidele pentru Mangalia încep să fie aceste acuzaţii? Mi se pare foarte trist. Minciunile lor că sunt arestat... Nu sunt arestat. Este vorba numai de prostie. Încearcă să facă din asta un circ mare pentru a-mi păta imaginea. Sunt departe de acest lucru şi asta este o nesimţire totală. Ieșiți la vot pentru că este o mafia neînscrisă acolo. Nu mai aveți nicio speranță dacă acum nu ne mișcăm cu toți ", a spus Mohammad Murad.

Pe numele lui Mohammad Murad există deja un dosar penal pentru o infracțiune electorală

La începurtul săptămânii, autoritățile au deschis un dosar penal pe numele lui candidatului independent pentru coruperea şi inducerea în eroare a alegătorilor, după ce organizaţia locală a PNL a formulat plângere în acest sens atât către biroul electoral, acuzând că acesta ar fi distribuit persoanelor vârstnice din zona Neptun si Olimp carnete care imită carnetele de economii C.E.C, care aveau pe ele sume de 10.000 de lei.

„Pe data de 21.09.2020 au fost distribuite persoanelor vârstnice din zona Neptun si Olimp carnete care imită carnetele de economii C.E.C. Pe aceste carnete este trecută valoarea de 10.000 lei şi numele candidatului Mohammad Murad, aceste materiale fiind oferite cu scopul de a determina alegătorii să îl voteze în ideea obţinerii sumei de bani menţionată pe carnetul respectiv”, se arată în plângerile depuse la Biroul electoral de circumscripţie şi la Poliţia Mangalia.