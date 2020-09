Monica Anisie: Am votat astăzi cu foarte multă încredere că va fi bine. Este o zi în care toți cetățenii trebuie să își exercite dreptul la vot (VIDEO)

Ministrul Educației, Monica Anisie, s-a prezentat, duminică dimineață, la vot, în Sectorul 2 al Capitalei. Acesta a venit însoțită de candidatul pe care îl susține.

”Am votat astăzi cu foarte multă încredere că va fi bine și că se poate să avem un nou București. Prin urmare, am venit împreună cu candidatul pe care îl susțin la Primăria Sectorului 2 fiindcă am multă încredere în el și aș dori să îi îndemn pe toți cetățenii Bucureștului să vină la vot. Astăzi este o zi în care toți cetățenii trebuie să își exercite dreptul la vot și cu toții trebuie să înțelegem că se poate să schimbăm Bucureștiul”, a declarat ministrul la ieșirea din urne.

”Astăzi este o zi despre noi, cetățenii Bucureștului, pentru noi. O zi în care trebuie să ieșim cu toții la vot. O zi în care, poate peste patru ani, ne vom uita în urmă și vom spune ”Iată că se poate””, a adăugat ea.

Cât despre reluarea cursurilor, ministrul Educației a spus că ”la data de 30 septembrie reluăm cursurile în scenariile pe care Comitetele Județene sau al Municipiului București pentru Situații de Urgență le vor stabili. Deci nu este vorba că se închid școlile după alegeri, din contră există cadru legal de reluare a cursurilor începând cu 30 septembrie”.

