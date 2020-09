Nicolae Robu și-a recunoscut înfrângerea în cursa pentru un nou mandat la Primăria Timișoara. Anterior, fostul ministrul Daniel Funeriu anunțase că Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS, a câștigat lupta electorală cu la o diferență de peste 22%.

„Am pierdut, este voința timișorenilor, diferența este mare. Comparând numărul de voturi, diferența este surprinzător de mare, nu o pot spune în procente. Am considerat că va fi un scor strâns și am fost optimist până în ultimul moment dar diferența este mare ceea ce înseamnă că așteptările timișorenilor sunt altele. Dezvoltarea în forță nu a dat satisfacție. Vă spun sincer că dacă ar fi fost să aleg dacă aș pierde la o diferență mică sau una mare, aș fi ales să pierd la o diferență mare. Nu am nicio suferință. Înseamnă că nu mă pliez pe ceea ce vor timișorenii pentru următorii patru ani. Asta e viața, fără regrete! Recunosc, nu pot fi ipocrit, mi-ar fi plăcut ca obiectivele pentru care am luptat atât – noul stadion, Sala Polivalentă, Pasajul Solventul – să fie asociate cu al treilea mandat al meu. N-a fost să fie. Eu sunt fericit cu ceea ce am realizat până la vârsta mea – atât în cariera mea academică, cât și în cea de primar”, a declarat Nicolae Robu, potrivit Tion.ro.