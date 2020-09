Nicușor Dan, despre acuzațiile Gabrielei Firea: „A fost o campanie absolut murdară împotriva mea” (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei a oferit o serie de declarații în cursul zilei de miercuri, prezent la sediul PNL din București. Candidatul susținut de Partidul Național Liber și de USR – PLUS la alegerile locale din 2020 a fost întrebat cum comentează acuzațiile edilului în funcție, Gabriela Firea, cu privire la campania negativă pe care ar fi dus-o împotriva ei, în mediul online.

Primarul ales al Bucureștiului a comentat afirmațiile Gabrielei Firea și a declarat că și el, la rândul său, a întâmpinat astfel de probleme înaintea scrutinului:

„A fost o campanie absolut muradară la adresa mea, vă aduc aminte că acum câteva zile mai multe televiizuni, ca că încheiem subiectul acesta, titrau că eu sunt interiorul DNA-ului și tot felul de alte știri false. Să nu mai vorbim de campanie murdară”

În cursul zilei de marți, după alegerile locale din 27 septembrie, primarul în funcție a declarat ca la adresa ei, s-a dus o campanie de desfințare în mediul online, în condițiile în care ea ar fi făcut doar campanie pozitivă:

"Nu am ce să le reproșez primarilor de sectoare care au pierdut. (...) Și în cazul lor, și în cazul meu, din păcate campania negativă din online și total mincinoasă ne-a afectat foarte mult. (...) Diferența majoră este că eu am făcut campanie pozitivă în online, am prezentat filmulețe cu activitatea mea din cei patru ani, toate realizările. Dacă veți găsi ceva negativ pe pagina mea sau pe paginile mele oficiale, să-mi arătați. Mai mult, în ultima lună, pe YouTube, pe Insta și pe Facebook, orice deschideai erau cartoane și filmulețe împotriva mea care conțineau neadevăruri. Nu este normal", a declarat Firea.

