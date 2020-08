Nicuşor Dan a marcat startul campaniei electorale chiar în Piața Victoriei: Oamenii au strigat aici că e zonă liberă de PSD-ism şi noi vrem să scăpăm Bucureştiul de administraţia PSD (VIDEO)

Nicuşor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, a dat startul campaniei electorate în Piața Victoriei, la ora 00.00, lipind un afiș alături de Ludovic Orban, președintele PNL, și de Dan Barna, liderul USR. Orban a precizat că acesta este un gest simbolic, prin care au dat semnalul că „eliberarea Bucureştiului a început”. La rândul său, Dan a precizat că intenționat au ales acest loc, deoarece „mult timp oamenii au strigat aici că Piaţa Victoriei este zonă liberă de PSD-ism şi noi vrem să scăpăm Bucureştiul de administraţia PSD”.

Nicușor Dan, candidatul Dreptei la Primăria Capitalei, a afirmat că a vrut prin acest gest simbolic de lipire a afișului să arate că sunt alături de voluntarii lor, care au muncit și vor mai munci mult ca „să întoarcă minciunile pe care, pe banii noştri, primarii PSD le-au spus”.

A dat apoi exemplul miliardului din bani europeni, despre care a vorbit marți Gabriela Firea (PSD), principala sa contracandidată. Dan a precizat că totul e doar o minciună nerușinată: „E foarte important efortul pe care îl fac voluntarii, pentru că ei trebuie, prin discuţii de la om la om, să întoarcă minciunile pe care, pe banii noştri, primarii PSD le-au spus. De exemplu, miliardul de euro pe fonduri europene, minciună neruşinată, când ei nu au fost în stare să atragă un ban pe proiecte noi pe care le-au propus”.

„Am ales special Piaţa Victoriei pentru că mult timp oamenii au strigat aici că Piaţa Victoriei este zonă liberă de PSD-ism şi noi vrem să scăpăm Bucureştiul de administraţia PSD”, a mai precizat candidatul Dreptei la Primăria Capitalei.

Sursă Video: Nicușor Dan / Facebook

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.INFORMAȚIA A FOST CONFIRMATĂ! ESTE VORBA DESPRE DANA GRECU! NIMENI NU SE AȘTEPTA SĂ ...