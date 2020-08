Nicușor Dan a prezentat candidatul susținut de PNL și USR-PLUS la Primăria Sectorului 4: ”Suntem aici pentru a construi noul București” (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS pentru funcția de primar general al Capitalei, a prezentat, duminică seară, candidatul sprijinit de forțele de dreapta pentru Primăria Sectorului 4 al Bucureștiului. Este vorba despre Simona Spătaru, membră a Alianței USR-PLUS.

În discursul susținut înainte de prezentarea Simonei Spătaru, Nicușor Dan a amintit că PNL și USR-PLUS și-au unit forțele pentru ”a scoate PSD in București” și pentru a reconstrui o administrație deschisă către antreprenori și dispusă să colaboreze cu cetățenii.

”Am realizată această alianță pentru a scoate PSD-ul din București. Suntem împreună pentru a reconstrui un oraș care a fost schilodit de jaf din banii publici și de fel de fel de interese. Suntem împreună pentru a reconstrui o administrație care să fie deschisă către antreprenori, care să aducă experți, care să colaboreze cu societatea civilă. Suntem împreună pentru a reda bucureștenilor niște lucruri esențiale care, din păcate, le lipsesc azi: un transport public civilizat, un trafic rezonabil, apă caldă, spațiu verde și o poluare în limite rezonabile. Suntem împreună pentru că avem același set de valori: transparență, colaborare cu cetățeanul, decizii luate pe date”, a spus Nicușor Dan.

În ceea ce o privește pe Simona Spătaru, Nicușor Dan a declarat că este un candidat excelent care a inclus în programul său probleme precum reabilitarea termică a blocurilor sau cea a creșelor și grădinițelor.

"Avem un candidat la Primăria Sectorului 4, Simona Spătaru, un candidat excelent. Am citit programul ei. Vorbește, în sfârșit, de reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, de creșe și grădinițe, de rezolvarea problemei gunoaielor, de Parcul Național Văcărești. Sunt în programul nostru pentru Primăria Generală chestiuni care țin de Sectorul 4. Este reabilitarea liniei 19 de tramvai, este o mare parcare la intrarea în Berceni, conectată cu metroul de suprafață, care să ia din traficul care vine dinspre sud, este Parcul Național Văcărești și este o chestiune pe care locuitorii din Sectorul 4 ne-au cerut-o – oprirea acelui proiect care vrea să facă din Sectorul 4 un arzător de gunoaie pentru municipiul București.

Suntem aici pentru a construi noul București, adică un oraș în care te miști mai bine, respiri mai bine și câștigi mai bine”, a mai spus Nicușor Dan.

Până acum, și-au anunțat candidaturile la funcția de edil general al Bucureștiului, actualul primar, Gabriela Firea, din partea PSD, Nicușor Dan, susținut de PNL și USR-PLUS, și medicul Ioan Sîrbu, susținut de Alianța Pro București 2020, formată de Robert Negoiță și Victor Ponta, precum și Ilan Laufer și Alex Coita.

În competiția pentru fotoliul de primar al Capitalei ar putea intra și fostul președinte Traian Băsescu, în prezent, europarlamentar al PMP, după ce partidul său nu a fost inclus în alianța dreptei.

Alegerile locale din acest an sunt programate pentru data de 27 septembrie.

