Nicușor Dan: Am votat cu sete, pentru un oraș care are un potențial extraordinar. Am venit cu familia pentru a transmite mesajul că alegerile se desfășoară în condiții de siguranță (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS pentru funcția de primar al Capitalei, a votat duminică, în jurul orei 9.00, la Școala gimnazială nr. 279 din Sectorul 6. ”Am votat cu sete”, a spus Nicușor Dan la ieșirea din secția de votare, unde a mers alături de familia sa, precizând că a ales să facă acest lucru pentru a transmite un mesaj de încredere că procesul electoral se desfășoară în condiții de siguranță.

”Aștept demult votul ăsta, am votat cu sete. Am votat ca să scoatem din Primăria Capitalei o caracatiță de interese, care au ținut în subdezvoltare orașul ăsta, de aia nu au fost în stare să rezolve măcar apa caldă.

Am votat pentru un oraș care are un potențial extraordinar, cu oameni cinstiți, muncitori, creativi. După aceste alegeril sunt convins că tot acest potențial poate să fie pus în slujba bucurștenilor de toate generațiile, a familiilor care nu au avut parte de infrastructura școlară de care aveau nevoie, în slujba persoanelor vârstince care și-au văzut copiii și nepoții plecând din orașul ăsta. Dincolo de problemele vieții curente care au fost lăsate de izbeliște, competiția asta electorală este o competiție de valori, între adevăr și mincină, între competență și incompetență, între cinste și corpuție, și între decență și superficialitate fudulă”, a spus Nicușor Dan după ce și-a exprimat opțiunea electorală.

Totodată, candidatul pentru funcția de primar general i-a îndemnat pe bucureșteni și pe români, în general, să meargă la vot, duminică.

"De asta am votat cu mare sete și îi invit pe bucureșteni să iasă în număr mare la vot, încă de dimineață pentru că sunt condiții speciale și votul e puțin mai lent. Îi invit să dea un vot util care să pună Bucureștiul pe direcția bună.

Am venit cu familia, am venit pentru a transmite mesajul că alegerile se desfășoară în condiții de siguiuranță și pentru a încuraja bucureștenii și românii, în general, să meargă la vot pentru că este o alegere importantă pentru viitorul lor”, a mai spus Nicușor Dan.

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

