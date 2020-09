Nicușor Dan: Bucureștenii nu au apă caldă, iar companiile de căldură sunt conduse de un polițist și o chimistă. La iarnă situația va fi mult mai gravă (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, a declarat joi, pentru B1 TV, că principala sa contracandidată, Gabriela Firea (PSD), nu a vrut să participe la o dezbatere electorală cu el, pentru că așa s-ar fi văzut adevăratul bilanț al mandatului ei la Primăria Capitalei. Dan a mai spus că mulți bucureșteni nu au apă caldă și sunt șanse ca, la iarnă, „situația să fie mult mai gravă”. Chiar în acest context, însă, Gabriela Firea a numit la conducerea companiilor ce se ocupă de căldură... un polițist și o chimistă. De altfel, Nicușor Dan a vorbit de mai multe ori despre persoanele ajunse în poziții-cheie în administrația PSD a Capitalei doar pentru că erau apropiate de cuplul Firea - Pandele.

Nicușor Dan a subliniat că era absolut necesară o dezbatere electorală, pentru că alegătorii i-ar fi putut vedea pe candidați față în față și ar fi putut afla mai multe informații despre problemele Bucureștiului, care au fost cauzele, ce a făcut și ce nu a făcut Gabriela Firea în patru ani de mandat și care sunt soluțiile propuse de fiecare pe viitor.

„Ar fi trebuit oamenii indeciși sau cei care votează acum PSD să afle marile afaceri de corupție ale acestei administrații, să afle de Parcul Verdi, unde s-a plătit 50 de milioane de euro, de zece ori mai mult decât prețul pieței, marile afaceri de corupție de la achiziția celor 100 de tramvaie, unde pe față a fost favorizată o firmă turcească, în fața unei firme românești și CNCS și apoi Curtea de Apel a constatat definitiv că au fost șase mari încălcări de procedură, să afle situația spațiilor verzi, în care, prin PUZ-urile de Sector, 400 de hectare devin spații construibile, multe dintre ele pe malul lacurilor din nordul Bucureștiului, care pot să devină spații de garement, spații de relaxare pentru bucureșteni.

Ar fi trebuit să afle, și poate acesta este aspectul cel mai important, care explică și eșecul administrativ, zecile de oameni care au fost angajate - caracatița Firea-Pandele, așa cum am numit-o eu - în Primăria Capitalei, în companii și structuri de administrație doar pe bază de prietenie cu cuplul Firea - Pandele.

Am fi avut posibilitatea să dezbatem pe cifre despre bilanțul real al acestei administrații, să vedem ce s-a întâmplat pe trafic de exemplu, că nu s-a construit nicio parcare, nu s-a reabilitat niciun metru de linie de tramvai, că nu s-a făcut nici măcar bucla aceea de la tramvaiul 5, care ar fi permis ca Pipera să fie deservită, că nu s-a achiziționat niciun tramvai, deși erau fonduri europene de la începutul mandatului. Deci tot acest bilanț, nu mai vorbim de termoficare - nu mai vorbim de poluare - ar fi fost, într-o confruntare reală, accesibil publicului”, declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Bărbatul a plecat într-o călătorie de afaceri și i-a cerut soției să îi trimită o fotografie pe WhatsApp. Când s-a uitat mai bine, a văzut un DETALIU care l-a scos din minți. A cerut imediat DIVORȚUL (FOTO)