Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS pentru funcția de primar general al Capitalei, spune că doar el și Gabriela Firea au șanse reale să obțină mandatul de edil la alegerile din 27 septembrie și îi îndeamnă pe bucureșteni să meargă la vot și să dea ”votul util” dacă vor ”să scape” de asministrația PSD.

Prezent miercuri seară în studioul B1 TV, Nicușor Dan a comentat rezultatele unui sondaj recent, realizat de Novel Research, la comanda PNL, care arată că el ar obține 31% dintre voturile bucureștenilor, Gabriela Firea (PSD) – 29%, iar Traian Băsescu (PMP) - 10%.

”Sondajul este foarte credibil, așa cum arată acum spune că în aceste alegeri într-un singur tur există doi posibili câștigători, primarul în funcție (PSD) și cu mine, din partea mai multor partide de dreapta. Spune că cei foarte mulți bucureșteni pe care i-am întâlnit în ultimele zile pe stradă, cu care am stat de vorbă și care vor să scape de administrația PSD din București, trebuie să meargă la vot și să dea votul util pentru a scăpa de această administrație PSD. Dacă am fi fost în condiții normale, după mandatul ăsta dezastruos, primarul în funcție nu ar fi trebuit să stea la mai mult de 15% pentru că traficul s-a înrăutățit, poluarea s-a înrăutățit, termoficarea s-a înrăutățit, Primăria e în faliment, nu știu ce ar fi putut să facă mai rău în mandatul ăsta”, a declarat Nicușor Dan.

În ceea ce privește procentul de 22% de nehotărâți, potrivit rezultatelor sondajului citat, candidatul susținut de forțele de dreapta a precizat: ”Eu îi îndem pe toți să se informeze, să reflecteze de ce nu au apă caldă, de ce stăm în trafic, de ce e poluare și să voteze în cunoștință de cauză. (...) Eu îi îndemn pe votanții care dintotdeauna au fost pe dreapta sau anti-PSD să nu neglijeze aceste alegeri locale, deși mulți dintre oamenii cu care vorbesc spun că e imposibil ca această administrație PSD să câștige. Eu le spun foarte clar, e posibil și se va întâmpla dacă nu mergeți la vot. (...) Sunt foarte optimist că în aceste aproape trei săptămâni, câte au rămas, oamenii se vor informa și vor vedea programele și bilanțul real al actualei administrații”.

De asemenea, întrebat cum mai pot fi luați votanți de la ceilalți candidați care atacă același culoar electoral ca el, mai ales de la Traian Băsescu, candidatul PMP, Nicușor Dan a răspuns: "Strategia noastră este de a transmite neîncetat că sunt niște alegeri într-un singur tur, deci este ca și cum am fi deja în turul doi și la Primăria Generală și la primăriile de sector sunt doi candidați care pot să câștige, reprezentantul PSD, mai puțin la sectorul 3, unde e Robert Negoiță, și reprezentantul forțelor de dreapta care au intrat într-un parteneriat împotriva PSD. Vrei să votezi PSD, votezi PSD, vrei să votezi anti-PSD, trebuie să votezi acest candidat de dreapta, altfel îți vei risipi votul, e foarte simplu".

