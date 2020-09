Nicușor Dan, despre alegerile locale: E clar că au fost nereguli. Și pentru mine au fost trei secții în care am avut zero voturi (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei, a vorbit miercuri despre neregulile legate de alegerile locale din 27 septembrie, în contextul în care acuzații de fraudă au fost lansate cu privire la alegerea mai multor edili. Dan a precizat că și în cazul său există trei secții de votare în care, potrivit numărătorii, nu ar fi obținut niciun vot.

„E clar că au fost nereguli și pentru mine au fost trei secții în care am avut zero voturi și voturile pe care presupun că le-am avut eu au fost trecute la alți candidați. E clar că au fost nereguli și că ele trebuie investigate. Pentru ce înseamnă primar general, cred că diferența a fost așa de mare, încât cred că nu se pune problema”, a spus Nicușor Dan, referindu-se la faptul că Gabriela Firea a vorbit despre contestarea rezultatului alegerilor pentru Primăria Capitalei.

”E absurd să vorbești de fraudă când ești Gabriela Firea”, a adăugat Nicușor Dan.

În ceea ce privește faptul că liderul USR, Dan Barna, a fost prezent, marți, în sediul Biroului Electoral al Sectorului 1, în contextul controverselor privind rezultatul cursei electorale dintre Clotilde Armand și Dan Tudorache, Nicușor Dan a precizat: ”Situația este excepțională. La Sectorul 1, la zece secții de votare din aproximativ 160, rezultatele au venit extrem de târziu, au existat suspiciuni și atunci mi se pare normal să existe o implicare din partea celor care sunt interesați de un rezultat corect. Lucrul cel mai important este că, pe ansamblu, pe organizarea acestor alegeri, rămân semne de întrebare”.

„Este atipic față de campaniile anterioare ca să existe toate aceste contestații și toate aceste suspiciuni. (...) S-au terminat niște alegeri, nu au fost cele mai civilizate din ultimii ani, din momentul ăsta, prefer să mă concentrez pe rezolvarea problemelor bucureștenilor”, a adăugat Nicușor Dan.

