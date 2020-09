Nicușor Dan, despre cel mai greu moment din campania electorală: „Asta m-a descumpănit!” (VIDEO)

Nicușor Dan, viitorul Primar General al Capitalei, a declarat, pentru B1 TV, că l-a descumpănit momentul în care în spațiul public a apărut o înregistrare a unei discuții dintre el și Cristian Zărescu, fost consilier al primarului Sectorului 4.

Adversarii politici s-au folosit de înregistrare pentru a-l acuza pe Dan că ar fi intervenit pentru oprirea unei demolări în Sectorul 4. Nicușor Dan, în schimb, s-a apărat spunând că a încercat să corecteze un abuz. O decizie ulterioară a instanței a demonstrat că a fost vorba de un abuz în acea situație.

„Trebuie să recunosc că m-a descumpănit momentul ăla cu înregistrarea. Eu eram în sediul de campanie cred că la 09.00 -10.00 dimineață. Am ascultat-o cu staff-ul, am pus o postare pe Facebook în care am minimalizat și am fost absolut convinși că n-o să meargă mai departe. De-a lungul zilei nici n-a mers mai departe. Seara am intervenit în emisiunea de la RTV în care mi-am spus punctul de vedere foarte rațional și lucid și credeam că subiectul s-a închis.

Numai că seara respectivă și toată a doua zi până la conferința mea de presă mi s-a părut că subiectul a explodat în media și, mai mult decât atât, că proporția dintre cei care se îndoiau și cei care ascultau mesajul și vedeau că nu e nimic acolo e foarte mare. Asta m-a descumpănit. Bineînțeles, am crezut în continuare că oamenii sunt lucizi și, în cele din urmă, vor înțelege că nu e nimic acolo”, a povestit Nicușor Dan în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

Duminică, Nicușor Dan a câștigat Primăria Generală. El a candidat ca independent, dar a avut susținerea PNL și a USR-PLUS.