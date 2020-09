Nicușor Dan, despre o dezbatere cu Gabriela Firea: E logic să avem o dezbatere finală în care fiecare dintre noi să vină cu argumentele lui. Nu s-a mai întâmplat demult ca cifrele din spațiul public să fie așa de diferite (VIDEO)

Nicușor Dan, candidat la Primăria Capitalei, susținut de PNL și USR-PLUS, susține că e nevoie de o dezbatere finală între el și Gabriela Firea, principala sa contracandidată, precizând că pe fiecare dintre temele importante ce țin de situația Bucureștiului ”trebuie să vedem care este bilanțul real al acestei administrații și ce este de făcut”.

Întrebat, miercuri seară, în cadrul Știrilor B1 TV, de ce susține ideea unei dezbateri doar între el și Gabriela Firea, fără participarea altor candidați, Nicușor Dan a răspuns: ”Pentru că suntem deja în turul II, practic.Eu am fost un partizan al alegerilor în două tururi, chiar Guvernul PNL și-a asumat răspunderea pentru ca aceste alegeri să fie în două tururi, majoritatea din jurul PSD nu a vrut, Guvernul a căzut. Suntem în alegeri într-un singur tur, în alegeri într-un singur tur contează primii doi candidați și de asta e legitim să avem o dezbatere între primii doi candidați, ăsta e argumentul meu”.

De asemenea, întrebat ce ar trebui să se discute la această dezbatere, candidatul susținut de forțele de dreapta a precizat: ”Experiența ultimilor 30 de ani ne-a arătat că alegerile pe București sunt simbolice și influențează alegerile parlamentare care urmează peste câteva luni. Acum 10-12 zile i-am adresat Gabrielei Firea invitația de a face, unu la unu, trei dezbateri, în ultima săptămână (de campanie – n.r.), a spus că nu ține de ea, că trebuie să ne invite televiziunile, a încercat să dribleze chestiunea asta. Am spus că, ca să nu mai depindem de televiziuni, să facem miercuri, joi, vineri, în ultima săptămână, în sala de Consiliu, alegem un moderator comun și invităm toată presa să transmită toate aceste trei dezbateri. Din nou, n-am primit un răspuns care să fie «da» sau «nu», ci tot felul de comentarii.

Mergem, în campania asta, pe culoare care nu se întâlnesc și cred că nu s-a mai întâmplat demult ca cifrele care circulă în spațiul public să fie așa de diferite. Gabriela Firea spune că a atras un miliard de euro și eu spun, bazat pe date din execuția bugetară, că a atras 30 de milioane de euro. Ăsta este subiectul unei dezbateri și nu e singurul exemplu. A spus că a reabilitat 50 de kilometri de pe rețeaua principală și într-un document pe care l-a trimis spre Comisia Europeană se vede că a reabilitat 680 de metri. Spune că eu aș fi spus că biletul de autobuz o să fie 6 lei, nu am spus niciodată asta. Sunt fel de fel de informații care merg pe rețele paralele. E logic să avem o dezbatere finală în care fiecare dintre noi să vină cu argumentele pe care e are. (...) Sunt niște probleme structurale pe care orașul le are și pe fiecare dintre problemele astea – traficul, poluarea, termia, clădirile cu risc seismic, situația financiară a Bucureștiului infrastructura de școli, de sănătate. Pe fiecare din aceste teme trebuie să vedem care este bilanțul real al acestei administrații și ce este de făcut. Asta e o campanie electorală”.

