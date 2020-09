Nicușor Dan, despre Podul Ciurel: Principala problemă e că trece la 20 de metri de un bazin de apă potabilă a Bucureștiului. Trebuie regândită întreaga soluție de circulație din zonă (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, a declarat marți seară, pentru B1 TV, că principala problemă a Podului Ciurel este că trece la 20 de metri de un bazin de apă potabilă a Bucureștiului. Dan a afirmat că s-a ajuns la un proiect de infrastructură atât de problematic deoarece nu a avut la bază un studiu care să țină cont de datele actuale de trafic. „Această lucrare, cu o corelare corectă a semafoarelor care rezultă dintr-un studiu de trafic local, pe care poți să-l faci foarte simplu, poate să ajute la ceva”, a mai explicat Nicușor Dan. Pe de altă parte, el insistat că „trebuie regândită întreaga soluție de circulație din acea zonă”.

„Așa pățești dacă tu execuți lucrările fără să ai un studiu. Studiul ăla trebuie să țină cont de datele actuale de trafic. Această investiție are o utilitate dacă tu vei reuși să corelezi niște semafoare, pentru că este o lucrare de infrastructură în plus. Nu face 240 de milioane cum a costat. Nu era nevoie ca acolo să fie un pod hobanat, puteai să mergi de-a lungul Dâmboviței și să faci o traversare foarte simplă, mult mai scurtă decât asta pe care au făcut-o ei. Lucrarea care s-a făcut acum costă 240 de milioane.

Această lucrare, cu o corelare corectă a semafoarelor care rezultă dintr-un studiu de trafic local, pe care poți să-l faci foarte simplu, poate să ajute la ceva.

Legat de lucrarea care urmează să meargă mai departe... Dincolo de faptul că s-au construit case și nu era nevoie ca Primăria Sectorului 6 să dea autorizații pe un coridorul de exproproiere, principala problemă a lucrării e că trece la 20 de metri de un bazin de apă potabilă a Bucureștiului. Din cauza asta instanța a supendat și de asta proiectul trebuie regândit”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.