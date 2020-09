Nicușor Dan, despre problema termoficării din Capitală: E greu să mai fie ceva mai prost pe vreun domeniu. Iarna asta o să fie dramatică / Ce trebuie să facă viitorul primar general (VIDEO)

Nicușor Dan, candidat la Primăria Capitalei, susținut de PNL și USR-PLUS, a declarat marți seară, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, referindu-se la bilanțul actualei administrații a Bucureștiului, că ”așa cum este la termoficare e greu să mai fie mai prost pe vreun domeniu”. După ce în acest an locuitorii multor zone din Capitală s-au confruntat cu lipsa apei calde, Nicușor Dan avertizează că iarna care urmează ”o să fie dramatică” și spune că viitorul primar general va trebui să pregătească echipe care să intervină în cazul avariilor.

„E aberant că suntem în situația în care nu avem apă caldă. Au fost zile, în 2020, în care un sfert din București nu a avut apă caldă. Problema este că oamenii nu au avut apă caldă nu pentru că s-au făcut lucrări. Oamenii n-au avut apă caldă pentru că au fost avarii și s-a scurs apa în pământ. Bilanțul e zero pe foarte multe domenii, dar așa cum este la termoficare e greu să mai fie mai prost pe vreun domeniu, în sensul că existau bani europeni.

Trebuie să rezolvăm problema pentru că așa nu se mai poate. (...) Iarna asta o să fie dramatică. Tot ce poate să facă noul primar este să pregătească un management de avarii, în care să pregătească materiale, mecanisme de detecatare a avariilor, să pregătească echipele care să intervină, inclusiv cu echipament, ceea ce nici în momentul de față ei nu au”, a declarat candidatul susținut de PNL și USR-PLUS.

Nicușor Dan a mai precizat că, din cei 1.000 de kilometri de de conductă principală, în acest moment există bani pentru înlocuirea a 250 de kilometri, ceea ce se poate face în timpul unui mandat.

”Trebuie să intervenim la rețeaua principală. Legat de problema cu întreruperea apei pentru a interveni (...), din fericire, Bucureștiul are o rețea foarte complexă și tocmai pentru asta poți să faci așa-numitele bypass-uri, în sensul că lucrezi pe o parte și dai apa în partea cealaltă. (...)ȘOC ÎN SHOWBIZ! JADOR a FURAT un ceas de 8.000 de euro dintr-un magazin. CE A URMAT, te va lăsa fără cuvinte

Soluția este colaborarea, atragerea de bani europeni. Tot proiectul pentru cei 1.000 de kilometri de conductă principală costă undeva la 1,2 - 1,4 miliarde de euro, pentru moment avem 280 care ne ajung pentru 250 de kilometri care sunt cei mai critici și pe ăștia putem să-i facem într-un mandat. Există bani europeni și pentru restul, dar pentru moment trebuie să facem ce e critic”, a mai declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a fost prezent, marți seară, în studiul B1 TV, răspunzând unei invitații care a fost lansată și Gabrielei Firea, candidata PSD pentru funcția de primar general al Capitalei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.