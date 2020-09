Nicușor Dan dezvăluie cine sunt primii doi angajați din Primăria Capitalei pe care îl va concedia dacă ajunge edil: „Dacă ai semnat sute de acte care au fost anulate definitiv de instanță înseamnă că ești cel puțin incompetent” (VIDEO)

Nicușor Dan, candidat susținut de PNL și USR-PLUS în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei, spune că dacă va obține victoria în alegerile locale din 27 septembrie va colabora cu partidele care îl sprijină în acest moment și cu Guvernul și că este deschis la dialog și cu primarii de sector din partea PSD. Prezent, marți seară, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, Nicușor Dan a vorbit despre ambițiile sale în calitate de primar general și a anunțat cine sunt primii doi angajați ai municipalității pe care îi va concedia dacă va deveni edilul Bucureștiului.

”Voi fi un primar care colaborează cu partidele care mă sprijină în momentul ăsta, PNL și USR-PLUS, și care va colabora cu Guvernu”, a susținut Nicușor Dan.

Întrebat dacă se va înscrie în vreun partid și dacă are ambiții politice, candidaul susținut de forțele de dreapta a răspuns: ”Ce o să se întâmple în viitor nu știu. (...) Ambițiile mele sunt de a face Bucureștiul mai întâi să meargă, pentru că în momentul ăsta este sub nivelul apei, și după aceea să decoleze. 99% din energia mea o voi consacra acestui proiect «Noul București»”.

De asemenea, întrebat cum va colabora, în calitate de primar general, cu primarii de sector de la PSD, Nicușor Dan a declarat: „Mandatul meu este să ajut bucureștenii să aibă o viață cât mai bună. Voi încerca să am un dialog în sprijinul calității vieții bucureștenilor. Voi asigura respectarea legii. Conform Codului Administrativ, și deciziile normative ale primarului sunt obligatorii pentru primarii de sector, și deciziile normative ale Consiliului General sunt obligatorii pentru Consiliile locale ale sectoarelor. Consiliul General poate să stabilească proceduri unice pentru emiterea diferitelor acte de către Primăriile de sector. Consiliul General poate să dea - și asta e o promisiune pentru primii doi ani de mandat - tot ce înseamnă act sau operațiune pe care o emit cele șapte primării din București, să existe o procedură unică. Am fost la Primăria Capitalei să depun cele 26.000 de probleme semnalate de bucureșteni în proiectul «București umilit» și am stat la coadă o jumătate de oră, la Registratură”.

Întrebat, astfel, cum se va ocupa de aceste sesizări dacă va ajunge primar, Dan a precizat: ”Nu numai că sunt 26.000 de hârtii, dar sunt 26.000 de probleme ale bucureștenilor, care trebuie rezolvate. În Primăria Capitalei există mulți oameni competenți și nu vă închipuiți câte mesaje am primit de la oameni din Primărie, de bucurie, după toate acțiunile astea cu caracatița. (...) Sunt oameni care sunt competenți pe meseria pe care o au, inclusiv cei care vor trebui să trieze aceste 26.000 de probleme, să le redirecționeze către instituțiile competente”.

În acest context, Nicușor Dan a dezvăluit și cine sunt primii doi oameni pe care îi va concedia dacă va ajunge primar.

„Sunt niște oameni pe care o să-i dau afară, sigur. Adrian Iordache, primul, e directorul Direcției juridice, și al doilea – arhitectul șef. Dacă ești director de Direcție juridică și tu ai semnat sute de acte care au fost anulate definitiv de instanță înseamnă că ești cel puțin incompetent, dacă nu corupt”, a mai spus Nicușor Dan.

