Nicușor Dan, explicații după ce a folosit termenul „panaramă”: Ce a vrut să spună și la cine s-a referit, în discursul care a întețit ultima săptămână de campanie

Nicușor Dan și-a nuanțat poziția de luni seară din discursul susținut la Teatrul Național, când a folosit termenul „panarame” în contextul „luptei de valori” în cursa pentru Capitală. Candidatul susținut de PNL și USR-PLUS nu fusese explicit în mesajul său inițial, astfel că imediat după discurs Mihai Gâdea și invitații săi de la Antena 3 au insinuat și chiar au spus explicit că acesta ar fi catalogat-o drept „panaramă” pe Gabriela Firea.

Totul a început luni seară, când Nicușor Dan a susținut un discurs la Teatrul Național. Cu această ocazie, el afirma: „Pe de altă parte avem un uriaș aparat de propagandă care ne spune că Bucureștiul niciodată nu a dus-o mai bine și niciodată nu a avansat mai mult. De fapt, lupta este între niște oameni care cred în niște valori și acest uriaș aparat de propagandă, care acum se bazează pe bani, și înainte se baza pe alte tipuri de forțe. E o luptă de valori în care eu vreau ca fetiței mele să nu i se spună că o panarama este mare vedetă. Și, din păcate, suntem cam la egalitate. Fiecare societate are panaramele ei, dar într-o societate normală ele stau undeva la periferie. Deci miza acestor alegeri, dincolo de trafic, apă caldă, poluare, școli, condiții de viață, este de fapt despre demnitate, despre rezistența bucureștenilor la nesimțire, la spoială, la impostură”.

Reacția de la Antena 3 nu s-a lăsat așteptată. După discurs, Mihai Gâdea și invitații săi de la Antena 3 l-au criticat pe Nicușor Dan, pe motiv că ar fi jignit-o direct pe Gabriela Firea, primarul general al Bucureștiului și candidată pentru un nou mandat din partea PSD.

Mai mult decât atât, criticul de modă Dana Budeanu, deja cunoscută pentru viziunile sale politice, a publicat pe Facebook mesajul „#JESUISPANARAMA”. Ulterior, ea a continuat și cu alte mesaje în același registru: „DE LA PANAMA PAPERS LA PANARAME E DOAR NICUȘOR”; „NOAPTE BUNĂ, PANARAMELOR”.

Gabriela Firea a postat și ea următorul mesaj: „Sunt și voi fi mereu alături de toate femeile! Am încercat să le ușurez viața pe cât posibil. Ele duc greul! Nu sunt «panarame», cum zice un candidat. Ele sunt mame, bunici, fiice, soții, prietene, iubite. Ca și mine”.

Nicușor Dan, explicații după ce a folosit termenul „panaramă”. La cine s-a referit

Afirmând că înțelege „că există diverse interpretări” ale mesajului său de luni, Nicușor Dan a revenit cu o serie de precizări, „ca să fie totul clar”: „Nu am folosit interpretarea vulgară a cuvântului «panaramă». Pentru mine, acest cuvânt are interpretarea comună de persoană ridicolă care caută scandalul. Sunt de 20 de ani în spațiul public și nu am folosit niciodată vulgarități. Persoanele pe care le-am avut în vedere sunt cele două agitatoare care vin și fac zgomot în fața sediului, care au perturbat mai multe evenimente electorale și care sunt invitate constant în prime-time exact la televiziunile care promovează fake news-uri despre mine”.