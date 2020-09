Nicușor Dan: Gabriela Firea nu se înțelege cu nimeni. Toată lumea o sabotează / Despre perspectiva de a ajunge Primar General, dar cu un Guvern PSD: „Doamne ferește!” (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul Dreptei la Primăria Capitalei, a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că Bucureștiul a ajuns în faliment financiar pentru că Administrația PSD - Firea a gestionat defectuos veniturile pe care le-a avut. Despre acuzațiile lansate de-a lungul anilor de Gabriela Firea, potrivit cărora nu a putut pune în aplicare mai multe proiecte deoarece nu a avut sprijinul Guvernului, iar dacă acesta era tot PSD, Dan a remarcat faptul că Firea pur și simplu nu se înțelege cu nimeni. La remarca moderatorului Tudor Mușat că s-ar putea să ajungă și el un Primar General, dar cu un Guvern PSD, Nicușor Dan a exclamat: „Doamne ferește!”. El a afirmat apoi că parte din proiectele pe care le are pentru București nu pot fi implementate fără sprijinul Guvernului.

„Aici sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând, falimentul financiar în care se găsește Primăria Capitalei acum vine dintr-o administrare defectuoasă a veniturilor pe care le are și care era previzibil să le aibă. Adică atunci când știi că ai în fiecare an 4 miliarde și-ți pui bugetul pe 7 miliarde, cum s-a întâmplat în 2019, și începi să cheltuiești ca și cum ai avea 7 miliarde, vei intra în faliment. Eu încă din februarie 2019 am spus că Primăria Capitalei va intra în faliment și iată că a intrat în faliment.

Al doilea lucru: avem un politician care nu se înțelege cu nimeni. Toată lumea o sabotează. Primul Guvern PSD a sabotat-o, al doilea Guvern PSD a sabotat-o, al treilea... Nu mai vorbesc de Guvernul PNL că a sabotat-o. În fine...”, a afirmat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

La remarca moderatorului Tudor Mușat că nu e exclus să ajungă Primar General, dar cu un Guvern PSD, Nicușor Dan a exclamat: „Doamne ferește!”.

A completat apoi: „Eu am fost în Parlament trei ani și jumătate, când majoritatea a fost PSD și, cu toate astea, pentru că sunt un om rezonabil și care vine cu argumente, am reușit să trec niște proiecte importante, inclusiv Legea riscului seismic, pe care se bazează acum Primăria pentru a face mai ușor niște lucruri”.

Dan a mai explicat că o Primărie nu poate cere Guvernului să primească o sumă proporțională cu cât contribuie din impozitele colectate, și asta deoarece Guvernul are și alte cheltuieli la nivel național, de care primăriile nu se ocupă: pensii, salarii, investițiile mari de infrastructură.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a admis că sunt niște proiecte ce nu pot fi puse în aplicare decât cu sprijinul Guvernului: „Bucureștiul are niște probleme ce pot fi rezolvate numai cu ajutorul Guvernului: șoseaua de centură, metroul de suprafață, pe infrastructura CFR ce ține de Ministerul Transporturilor, tot ce ține de centura verde pe care ne-o dorim cu toții, ca să nu mai avem praful care vine din Bărăgan. Asta pentru că e pe teritoriul județului Ilfov și sunt multe unități administrativ-teritoriale acolo. Deci nu poate fi făcut doar de Primărie, trebuie făcut în parteneriat cu Guvernul”.Cum arată azi Costel Băloiu, actorul care l-a jucat pe PISTRUIATUL. Are 61 de ani

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.