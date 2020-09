Nicușor Dan, mesaj pentru alegătorul PSD: Îl invit să se uite dacă Bucureștiul e curat, dacă sunt gropi în asfalt, dacă are apă caldă, dacă în transportul în comun e aer condiținat

Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, a declarat că, în opinia sa, el are prima șansă de a câștiga bătălia electorală. Dan a subliniat că bucureștenii trebuie să se prezinte la urne deoarece orice vot contează. A mai precizat, totodată, că alegătorii care vor să scape de administrația PSD trebuie să dea un vot util, adică să pună ștampila pe el, căci el are cele mai multe șanse să o învingă pe Gabriela Firea, actualul edil al Bucureștiului.

Nicușor Dan susține că are prima șansă în lupta pentru Primăria Capitalei: Cine nu dă un vot util, o favorizează pe Gabriela Firea

„Consider că am prima șansă. Există doar doi candidați care pot să câștige: Gabriela Firea și cu mine. Consider că orice vot, pentru orice care vrea ca această administrație să plece de la conducerea Bucureștiul, trebuie să dea un vot util, pentru că altfel aruncă votul și, implicit, o favorizează pe Gabriela Firea. Invit oamenii să iasă la vot, să se informeze, să voteze înțelept și să nu arunce votul”, a declarat, miercuri, Nicușor Dan.

Întrebat ce mesaj are pentru un alegător tradițional PSD, care în mod normal ar vota Gabriela Firea, Dan a răspuns: „Îl invit să se uite la realitățile acestui oraș, să vadă dacă orașul este curat, dacă există gropi în asfalt, dacă are apă caldă, dacă stă în trafic, dacă în transportul în comun are aer condiționat sau dacă este curat. Pe scurt, să vadă dacă s-au realizat promisiunile cu care candidatul PSD și administrația PSD a candidat la începutul acestui mandat”.

Nicușor Dan, despre lipsa dezbaterilor electorale în campania pentru alegerile locale

Candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei a declarat că a insistat pe organizarea de dezbateri electorale, lucru constant refuzat de contracandidata sa de la PSD, tocmai pentru a dezamorsa minciunile care au fost răspândite în campanie.

Nicușor Dan a mai precizat că dezbaterile electorale ar fi oferit bucureștenilor șansa să afle adevărul.

„Am adresat mai multe invitații către Gabriela Firea. Am răspuns la cel puțin 10 minciuni pe care le-a expus în spațiul public despre ce aș fi spus eu, am vorbit despre pretinsele realizări cum ar fi: cei 50 de km de conductă înlocuiți, un miliard de euro fonduri europene atrase și tot felul de alte bazaconii.

Am vrut să avem această dezbatere, pentru ca bucureștenii să afle realitățile despre oraș, să compare proiectele cu care fiecare din candidații, care au șanse să câștige vin. Cred că această dezbatere nu o să aibă loc și nu din vina mea”, a mai declarat Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei.