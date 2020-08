Nicușor Dan: Primăria Capitalei este în faliment, dar nu afacerea Constanda este cauza. Primarul a fost depășit de anvergura funcției (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS pentru funcția de primar general al Capitalei a susținut, marți, într-o conferință de presă, că Primăria Bucureștiului este în faliment de multă vreme, iar cauza nu este afacea Constanda, căruia municipalitatea trebuie să-i plătească o datorie de 115 milioane de euro.

”Primăria Capitalei este în faliment. După ce a dus traficul într-un blocaj complet, iată că primarul PSD, Firea, a dus și finanțele publice într-un blocaj complet. Te întrebi cum e posibil ca un oraș care are un buget de aprope un miliard de euro să intre în faliment? Cum e posibil ca o primărie care primește de la bugetul de stat, pe cap de locuitor, de 4 – 5 ori mai mult decât primesc alte orașe din țară să intre în faliment? O astfel de primărie intră în faliment când primarul ei este un pericol public. Evident că primarul ăsta a fost depășit de anvergura funcției pe care a avut-o, dar în momentul în care ești depășit și duci orașul în faliment, te ascunzi în gaură de șarpe de rușinea asta, nu vrei să mai iei încă un mandat la Primărie”, a acuzat Nicușor Dan.

Totodată, candidatul la funcția de edil general al Bucureștiului a precizat că din informațiile sale, încă neconfirmate oficial, în acets moment, datoriile Primăriei Capitalei ar fi de 3,7 miliarde de lei.

Primarul ”dă vina pe alții și încearcă să spună că afacerea Constanda este cauza acestui faliment. Nu e adevărat. Primăria Capitalei este în faliment de multă vreme, oricând ANAF ar fi putut să-i închidă conturile, să ceară insolvența STB, oricând ELCEN ar fi putut să ceară insolvența Termoenergetica.

La sfârșitul lui 2019, datoriile curente ale Primăriei Capitalei erau de 1,5 miliarde de lei – datorii comerciale, și 1,5 miliarde de lei – datorii către stat.

La momentul ăsta, nu am informația oficială, dar se pare că datoria curentă a Primăriei Capitalei, la sfârșit de iunie 2020, este de 3,7 miliarde de lei. Asta înseamnă că primarul PSD, Firea, a cheltuit în patru ani bugetul pe cinci ani. Asta înseamnă că datoria curentă a Primăriei Capitalei este bugetul pe anul următor pe care l-a îndatorat. (...)

În vara lui 2018, Curtea de Apel pronunța, în prima instanță, acea hotărâre care obliga Primăria să achite lui Constanda peste 100 de milioane de euro. În toamna lui 2018, primarul a propus și Consiliul General a votat achiziția cu 50 de milioane de euro a parcului Verdi, de zece ori mai mult decât prețul pieței”, a mai spus Nicușor Dan.Mihai Voropchievici: Horoscopul RUNELOR pentru luna august. O zodie CÂȘTIGĂ și toți vor vrea în preajma ei

Primăria Capitalei se confruntă situația de a rămâne cu conturile blocate din cauza datoriei la omul de afaceri Costică Constanda.

Procesul dintre Primăria Capitalei şi familia Constanda durează de aproximativ 16 ani şi reprezintă o afacere imobiliară extrem de controversată, în care au fost implicate spaţii din Parcul Bordei, terenuri din Satul Francez şi zeci de milioane de euro. Până la urmă municipalitatea nu a ajuns la nicio înţelegere cu familia Constanda, iar în iunie anul trecut a venit sentinţa de la Instanţa Supremă.

Consiliul General al Capitalei a respins pentru a doua oară proiectul de hotărâre privind darea în plată a unei părţi din Satul Francez, proiectul propus de Gabriela Firea pentru a rezolva cazul Constanda.

