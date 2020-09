Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei: „Prima problemă este să vedem situația bugetară, să vedem cum putem să o echilibrăm” (VIDEO)

Primarul ales al Capitalei a oferit miercuri, 30 septembrie, informații despre probleme pe care își dorește să le rezolve în București, la început de mandat, dar și despre planurile pe care le are pentru Capitală.

„Prima problemă este să vedem situația bugetară, să vedem cum putem să o echilibrăm, pentru că pare că este foarte dificilă”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat cu cine se va mai întâlni pentru a pune la punct analiza bugetelor, Nicușor Dan a explicat: „Chiar azi avem o întâlnire la Ministerul Finanțelor, com avea și întâlniri la Ministerul Transporturilor în viitor.

În acest moment, până când voi avea mandatul în mod legal, la Primăria Capitalei, nu vreau sa interferez foarte mult cu activitatea primăriei. În schimb mă ocup de tot ce înseamnă instituții cu care să colaborăm, pentru că așa este firesc.”

Întrebat de situația sistemului de termoficare, Nicușor Dan a explicat:

„O să dau această declarație în momentul în care o să am situația din Termoenergetica. Atunci o să vedeți și măsurile pe termen foarte scurt, pe termen scurt și pe termen mediu”, a explicat Nicușor Dan.

În urmă cu o zi, primarul ales a avut o întâlnire cu Claudiu Crețu, administratorul special al ELCEN. „M-am întâlnit azi cu Claudiu Creţu, administratorul special al ELCEN, unul dintre specialiştii sistemului de termoficare al Capitalei. Am vrut să văd concret cum s-a lucrat în ultimii ani de zile în domeniul termoficării şi m-am convins din nou că sistemul de termoficare din Bucureşti e într-o situaţie foarte dificilă. E important de aceea să punem împreună, cât mai repede, cele mai bune idei şi soluţii pentru rezolvarea problemelor de sistem, dar şi a urgenţelor privind apa caldă şi căldura. E un proces greu şi nu trebuie să pierdem timpul, ci să venim cu soluţii", a scris Nicuşor Dan pe contul său de Facebook.

