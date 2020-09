Nicușor Dan: Problemele bucureștenilor vin din corupție, din incompetența și interesele găștii Firea - Pandele / Care sunt soluțiile (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, a făcut un scurt bilanț al mandatului Gabrielei Firea la PMB și a rezumat soluțiile cu care vine el pentru a rezolva gravele probleme ale Bucureștiului. Dan a declarat că locuitorii Capitalei au de suferit din cauza administrației corupte PSD - Firea: gașca ce conduce acum orașul nu a făcut decât să-și urmărească propriile interese și să-și găsească locuri calde și bine plătite în instituții. Rezultatul este că Bucureștiul are mari probleme cu traficul, cu poluarea, cu spațiile verzi și clădirile de patrimoniu, cu modul haotic în care se ridică blocurile și, în general, cu nivelul de trai al locuitorilor. Nicușor Dan a venit și cu soluții, între care: metroul de suprafață, sistemul de parcări la marginea orașului, șoseaua de centură, semaforizarea inteligentă, atragerea investitorilor și a fondurior europene, protejarea suprafețelor verzi și a clădirilor de patrimoniu.

Nicușor Dan, despre rezultatele mandatului Firea la Primăria Capitalei

„Azi vreau să vă spun tot ce ar fi trebuit spus în dezbaterea care nu a mai avut loc. Contracandidata nu a dorit să aibă loc o dezbatere, pentru că nu a dorit să ofere răspunsuri la foarte multe întrebări pe care o să rezum eu de acum.

Am ales să vorbesc din Parcul Verdi pentru că emblematic pentru corupția acestei administrații. Am vorbit în campanie despre corupția acestei administrații, despre caracatița de interese de la Primăria Municipiului București, oameni care nu au aftă calificare decât de a fi din aceeași gașcă cu cuplul Firea - Pandele.

Am vorbit despre afacerea Parcul Verdi - 50 de milioane de euro, de 10 ori mai mult decât prețul pieței, am vorbit despe afacerea tramvaielor - unde o firmă turcească a fost favorizată, cu multe abateri de la lege, în fața unei firme româneti, am vorbit despre companiile municipale, unde doar pentru capitalul social al acestora Primăria a fost păgubită cu 200 de milioane de euro, iar prin activitatea acestor companii s-a mai prejudiciat Primăria cu 300 de milioane de euro. Adică, în total, cam jumătate din bugetul anual.

Nicușor Dan: Problemele bucureștenilor vin din corupție, din incompetența și interesele găștii Firea - Pandele / Care sunt soluțiile la marile probleme ale Capitalei

Am vorbit și despre afacerea celor 400 de hectare de spații verzi, transformate în spații construibile. Asta însemană mai puțin spațiu vede pentru bcuureșteni, în condițiile în care poluarea e la nivelul pe care îl știm cu toții. Mai înseamnă că, pentru fiecare proprietar de teren, cum ar fi cei care au terenuri pe malul lacurilor, înseamnă de 10 ori mai mult, o creștere din pix a valorii terenurilor lor. Evident e un mare act de corupție.

De aici vin problemele bucureștenilor: din incompetența și din interesele acestei găști, care acționează în interesul propriu și nu în interesul oamenilor, și din incompenteța lor, că ei n-o să apeleze niciodată la un specialist, nici pentru trafic, nici pentru problema căldurii, nici pentru rezolvarea problemei poluării, nici pentru a discuta cu mediul de afaceri, pentru că nu sunt în stare. De aici vin cele 26.000 de sesizări pe care le-am depus la Primăria Capitalei, sesizări care au venit de la bucureșteni în doar două săptămâni”, a declarat candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei.

Câteva dintre soluțiile propuse de Nicușor Dan pentru rezolvarea problemelor Bucureștiului

„Am vorbit și despre proiecte. Am încercat să mă fac auzit. Proiecte care să facă viața bucureștenilor mai bună. Am vorbit despre soluțiile pentru trafic și am avut promisiunea, și o am, de a diminua traficul cu 40% într-un mandat. Am vorbit despre metroul de suprafață, despre șoseaua de centură, despre sistemul de mari parcări în jurul Bucureștiului, de reabilitatea liniilor de tramvai, despre semaforizarea inteligentă. Sunt lucruri pe care le vom face.

Am vorbit despre soluții pentru reducerea poluării, despre cum putem crește nivelul de viață economic al locuitorilor și cum putem ajunge să avem salariu mediu a Bucureștenilor, peste 4 ani, de 1.4000 de euro”, a afirmat Nicușor Dan.