Nicușor Dan promite transparență totală la Primăria Capitalei: Vom scoate la lumină afacerile de corupție și marile dosare de retrocedări (VIDEO)

Nicușor Dan a declarat pentru B1 TV că, odată ce își va începe mandatul de Primar General, administrația va deveni una transparentă: bucureștenii vor ști pe ce a cheltuit banii vechea conducere PSD-Firea, dar și cum sunt investite sumele de către noua conducere.

Dan a ținut să precizeze că, dincolo de transparentizare, are cu adevărat planuri mari, între care promovarea Bucureștiului pe plan internațional ca centru de IT.

„Este o promisiune de transparență totală în Primărie și în instituțiile din subordine și cred că, cu votul Consiliului General, o să obligăm și primăriile de sector să facă același lucru. Asta este o promisiune.

Pe afacerile de corupție de care am vorbit în campania electorală, fără îndoială ne vom duce către ele. Ne vom duce și pe marile dosare de retrocedări, adică cred că sunteți și dvs curioși, cum sunt și eu, cum de au fost împroprietăriți oameni în Parcul Herăstrău.

Vreau să spun un lucru. Nu ăsta e obiectivul meu. Cred că mandatul pe care mi l-au dat bucureștenii e să rezolv problemele curente, mari, grave ale acestui oraș și să-i dau o direcție de dezvoltare: să atragem mari investiții în București să-l profilăm pe piața globală ca centru de IT, să avem centre de conferințe, să aibă loc aici evenimente de business să vină aici o agenție europeană să se instaleze la Bucuresti. Astea sunt lucrurile mari”, a declarat Nicușor Dan, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

Acesta a precizat că auditul la Primăria Generală va fi făcut de către o companie specializată, de audit, după un vot necesar în Consiliul General și după desfășurarea procedurii de achiziții.

Duminică, Nicușor Dan a câștigat Primăria Generală. El a candidat ca independent, dar a avut susținerea PNL și a USR-PLUS.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!