Nicușor Dan: Șansele Gabrielei Firea sunt mai mari, cu cât prezența la vot e mai mică / Traian Băsescu ia voturi numai din Dreapta (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Generală, a declarat, pentru B1 TV, că este extrem de important ca bucureștenii să meargă într-un număr cât mai mare la urne. „Cu cât prezența la vot e mai mică, cu atât șansele candidatului PSD sunt mai mari”, a precizat el. Dan a mai susținut că Traian Băsescu, intrat în cursa electorată după ce PMP a rămas în afara alianței, ia electorat doar de la Dreapta, deci practic crează o situație problematică pentru el. Totuși, Nicușor Dan și-a manifestat convingerea că electoratul PMP va da un vot util, adică îl va alege pe el, căci are mai multe șanse să o învingă pe Gabriela Firea.

Nicușor Dan a declarat că, potrivit ultimului sondaj, PNL are 30% în București, iar USR-PLUS în jur de 25%. Acesta a explicat că Traian Băsescu, intrat în cursa electorată după ce PMP a rămas în afara alianței partidelor de Dreapta, ia electorat doar de la Dreapta. Chiar și așa, Nicușor Dan și-a manifestat convingerea că electoratul PMP va da un vot util, adică îl va alege pe el, căci are mai multe șanse să o învingă pe Gabriela Firea.

Întrebat dacă Traian Băsescu ia din votanții săi, ai Gabrielei Firea sau de la ambii, Nicușor Dan a răspuns: „Băsescu ia numai din Dreapta, asta spune sondajul pe care l-am făcut. E clar”.

„Lucrul cel mai important în alegerile astea e că există o majoritate spre 70% din bucureșteni care spun că orașul merge într-o direcție greșită. Oamenii spun ”scăpați-ne de PSD”. Mi-aș fi dorit ca PMP să fie din această alianță, atunci lucrurle ar fi fost foarte, foarte clare. Nu e. Sunt convins că electoratul PMP, care e rațional și rezonabil, o să dea vot util, că toate sondajele spun că și electoratul PMP vrea să scape de PSD”, a mai afirmat candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei.

Dan a insistat apoi că este esențial ca bucureștenii să iasă în număr cât mai mare la vot. Altfel, Gabriela Firea va mai obține un mandat.

„Asta e principala miză, în opinia mea, a acestor alegeri. E o confruntare între acest bloc PNL-USR/PLUS și PSD, e într-un singur tur și mulți vor da votul util pentru unul sau altul dintre candidații acestor blocuri. Lucrul cel mai importat e prezența la vot. Cu cât prezența la vot e mai mică, cu atât șansele candidatului PSD sunt mai mari”, a mai declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Dan: PNL și USR-PLUS au fost obligate la o formă de înțelegere

„Am spus încă de acum un an și jumătate că e foarte previzibil că vom avea alegeri într-un singur tur. Ca să fim corecți, Guvernul liberal și-a riscat existența, asumându-și răspunderea pe alegeri în două tururi și a și picat pe chestiunea asta. Am spus atunci că e previzibil că niciunul din cele două blocuri, PNL și USR-PLUS, n-o să aibă suficientă intenție de vot în București pentru a câștiga bătălia într-un singur tur cu primarul în funcție, că o să fie nevoie de o colaborare sau o alianță între ele și că o să fie foarte greu ca vreunul din partidele astea să susțină candidatul celeilalte și atunci poziția cea mai bună e pentru un independent, să fie recunoscut de ambele și susținut de ambele”, a mai declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Acesta a precizat că PNL și USR-PLUS au fost practic forțate de împrejurări să se așeze la masa negocierilor: „Am avut sondaje, cred că de la momentul la care am anunțat am făcut vreo patru sondaje cu resurse puține, care spuneau, în esență, că eu am un public de 8%, care mă preferă pe mine în detrimentul partidelor. Evident că dacă am fi intrat într-o competiție cu reprezentantul PNL, cu reprezentantul USR-PLUS și cu mine în dezbatere aș mai fi câștigat ceva, dar în niciun caz nu aș fi ajuns să câștig Primăria Capitalei. Dar lucrul cel mai important a fost că PNL și USR-PLUS nu putea câștiga niciunul separat și erau obligate la o formă de înțelegere”.