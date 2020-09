Nicuşor Dan şi Gabriela Firea, despărțiți de doar două procente în ultimul sondaj înaintea alegerilor (FOTO)

Doar două puncte procentuale îi despart pe Nicușor Dan și Gabriela Firea în ultimul sondaj dat publicității înainte de desfășurarea alegerilor locale. Candidatul PNL-USR/PLUS are 42% în sondajul realizat de Novel Research, în perioada 23 - 24 septembrie, pe când candidata PSD, actul Primar al Capitalei care mai vrea un mandat, are 40%. Traian Băsescu, reprezentantul PMP în această bătălie electorală, are doar 9%. Lupta pentru Primăria Muncipiului București are cea mai mare miză în alegerile locale. Scrutinul va avea loc pe 27 septembrie.

Sondaj Novel Research: Nicușor Dan conduce la mică diferență de Gabriela Firea

Potrivit celui mai recent sondaj Novel Research, dat publicității cu doar trei zile înainte de alegerile locale, Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, are 42%.

Principala sa contracandidată, actualul edil Gabriela Firea, are 40%.

În spatele lor, la mare diferență, este candidatul PMP Traian Băsescu (9%).

9% dintre respondenți au spus că ar pune ștampila pe alt candidat.

55.6% s-au arătat foarte siguri că vor merge la vot, dar alți 9.5% au spus că sigur nu se vor prezenta la urne.

Sondajul Novel Research a fost realizat în perioada 23 - 24 septembrie, pe un eșantion de 840 de persoane. Marja de eroare este de 3,7%. Eșantionul este reprezentativ pentru populația municipiului București cu drept de vot la alegerile locale.

Sondaj IMAS: PNL crește în preferințele electoratului. PSD, USR-PLUS și Pro România scad

Joi a fost dat publicității și un sondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM, ce indică o creștere în preferințele electoratului pentru PNL, dar o scădere pentru PSD, alianța USR-PLUS și PRO România. ALDE și PMP nu trec pragul electoral.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 34,7% dintre alegători spun că ar vota PNL, 19,6% cu PSD, 17% cu alianța USR-PLUS și 9,5% cu Pro România.

UDMR trece pragul electoral. Nu și PMP și ALDE. Primul are 4,5% din intențiile de vot, iar celălalt doar 3%.

IMAS a realizat acest sondaj la comanda Europa FM, în perioada 7 – 23 septembrie, pe un eşantion de 1.010 persoane. Marja de eroare este de 3,1%.