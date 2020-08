Nicușor Dan speră ca măcar o parte din electoratul PMP să-l susțină pe el: Să voteze util la Primăria Capitalei și să aleagă Mișcarea Populară la Consiliul General, cum e logic (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS la Primăria Capitalei, a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că aceste trei partide și PMP nu au putut să ajungă la un acord pentru susținerea unor candidați comuni în București deoarece nu s-a reușit uniformizarea tuturor pozițiilor și așteptărilor. Dan a spus că nu e vina PMP că a rămas în afara aceste înțelegeri și că, de altfel, nu e vina nimănui și astfel de situații pur și simplu se mai întâmplă. Întrebat dacă dacă îl încurcă o eventuală candidatură a lui Traian Băsescu la Primăria Generală, Nicușor Dan a răspuns că în primul rând candidatura europarlamentarului PMP nici nu este certă. Dan a insistat că el speră ca electoratul Mișcării Populare să dea un vot util, adică să-l voteze pe el la Primăria Generală, căci are mai multe șanse de a o învinge pe Gabriela Firea, iar la Consiliul General să voteze PMP.

„Au fost mai multe săptămâni de negocieri, eu am participat doar la dezabeterea finală, că era o chestiune care ținea de programul Primăriei Capitalei. A existat dorință pentru o alianță a tuturor acestor patru partide. Din păcate, nu s-a ajuns la o înțelegere cu PMP. Eu cred că a existat bună-credință din partea tuturor, dar când trebuie să armonizezi pozițiile părților, se mai întâmplă să nu reușești. Eu am spus că toată lumea a fost de bună-credință. Eu cred că nu e vina niciuneia dintre aceste partide”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Întrebat de moderatorul Silviu Mănăstire dacă îl încurcă o eventuală candidatură a lui Traian Băsescu la Primăria Generală, Nicușor Dan a răspuns: „PMP sau Traian Băsescu nu au anunțat oficial intrarea acestuia. Până în momentul în care va exista o astfel de decizie, prefer să o tratăm ca o posibilitate”.

