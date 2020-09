Nicușor Dan: Una din principalele mize ale acestor alegeri este să reinstalăm normalitatea. Salariul mediu al bucureștenilor poate să ajungă, în patru ani de mandat, la 1.400 de euro pe lună (VIDEO)

Nicușor Dan, candidat pentru funcția de primar al Capitalei, susținut de PNL și USR-PLUS, spune că luna dintre cele mai importante mize ale alegerilor locale din 27 septembrie este reinstalarea normalității în București. În discursul pe care l-a susținut, marți seară, în cadrul evenimentului de prezentare a Programului politic al PNL București, Nicușor Dan a precizat că programul său este unul realist care cuprinde proiecte ce puteau fi realizate de mulți ani.

Nicușor Dan, despre una din cele mai importante mize ale alegerilor locale: Să reinstalăm normalitatea

„Una din principalele mize ale acestor alegeri este să reinstalăm normalitatea. Nu a existat vreodată în istoria acestui oraș o diferență mai mare între ce pot să facă bucureșenii împreună și calitatea administrației locale. (...) Nu a existat vreodată, în epoca postcomunistă, o diferență mai mare între realitatea din acest oraș și realitatea care ne este prezentată”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, despre programul său: Este un program realist

Referindu-se la programul cu care vine în fața electoratului, candidaătul susținut de forțele de dreapta a precizat: ”Este un program realist. Sunt lucrurile pe care acest oraș putea să înceapă să le facă și acum patru ani, și acum opt ani, și acum 12 ani. Ce e mai simplu decât când îți crapă conducta de apă să o înlocuiești și dacă ai bani europeni pentru asta să-i iei? Ce e mai simplu decât asta?

Insist pe faptul că Bucureștiul are un mare viitor economic și are un mare potențial economic. Cum e posibil, cu toate avantajele pe care le are Bucureștiul, în ultimii cinci ani, doar trei județe să fi crescut economic mai prost decât decât Bucureștiul, și 38 peste? Județe care au fiecare o mare pondere de locuitori din mediul rural care au mai puține șanse de a crește economic”.

Nicușor Dan: Salariul mediu al bucureștenilor poate să ajungă, în patru ani de mandat, la 1.400 de euro pe lună

Totodată, Nicușor Dan a susținut că salariul mediu al bucureștenilor poate să ajungă, în patru ani de mandat, la 1.400 de euro pe lună de la 850 de euro/lună cât este azi.

”E o chestiune foarte simplă. Trebuie să colaborăm cu mediul de afaceri, trebuie să dăm acestor oameni timp. Trebuie ca împreună cu Guvernul – Bucureștiul are nevoie de un parteneriat cu Guvernul României – să aducem marile investiții de care orașul are nevoie, trebuie să facem achizițiile publice predictibile pentru ca ele să genereze piață locală, trebuie să vedem cum putem să facem un parteneriat între școală și mediul de afaceri astfel încât copiii care ies și din preuniversitar, și din universitar să-și găsească locurile de muncă pentru care s-au pregătit”, a mai spus candidatul PNL și USR-PLUS, adăugând că pentru ca aceste lucruri să fie realiate este nevoie ca

Primăria trebuie să lucreze pentru cetățeni și să apeleze la specialiști.

Nicușor Dan: Mergeți la vot încă de dimineață pentru că e posibil să se formeze cozi

În acest context, Nicușor Dan a făcut apel la bucureșteni să meargă la vot duminică și să facă acest lucru încă de la primele ore ale dimineții.

”Vreau să transmit tuturor acelor bucureșteni care înțeleg realitatea și care s-au săturat de o administrație care își bate joc de ei, mergeți la vot încă de dimineață pentru că e posibil să se formeze cozi, mergeți de la vot și avem șansa de a schimba cu adevărat destinul nostru și al copiilor noștri”, a mai declarat Nicușor Dan.

