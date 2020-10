Pagina de Facebook a Primăriei Constanța a dispărut, în timp ce Vergil Chiţac depunea jurământul pentru mandatul de primar

În timp ce Vergil Chiţac depunea jurământul pentru mandatul de primar al Constanţei, pagina de Facebook a Primăriei Constanța a dispărut, transmit sursele Financial Intelligence.

“Acest conţinut nu este disponibil momentan”, se arată în mesajul de pe pagina de Facebook a Primăriei.

Amintim că premierul României, Ludovic Orban, a participat, joi, la învestirea în funcție a primarului Constanței, Vergil Chițac, și a președintelui Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu.

„Au făcut o alegere extrem de benefică. Sunt convins că se va petrece o schimbare profundă în bine în administrarea municipiului Constanța. Rigoarea, bunul simț, respectul față de lege și față de oameni, viziunea, dezvoltarea vor fi caracteristicile mandatului. Garantez susținerea noilor administrații ale Constanței și, de asemenea, susținerea unor proiecte de la nivel guvernamental pentru Constanța. Constanța are oportunități de dezvoltare foarte importante, are o poziție strategică extrem de importantă. Are o șansă la dezvoltare care sunt convins că va fi valorificată. Noi vom fi parteneri ai administrației locale”, a spus el.