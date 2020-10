Un nou dosar penal în cazul suspiciunilor de fraudă de la Sectorul 1: Anchetatorii s-au autosesizat după apariția imaginilor cu persoanele care intră în sala plină cu saci cu voturi (VIDEO)

Un al doilea dosar penal a fost deschis în cazul acuzațiilor de fraudă care planează asupra alegerilor pentru Primăria Sectorului 1. Purtătorul de cuvânt al Parchetului, Judecătoriei Sectorului 1, Călin Radu Bogdan, a anunțat, joi, că organele judiciare s-au autosesizat în urma apariției în spațiul public a înregistrărilor din Biroul Electoral de sector, înregistrări în care se vede cum mai multe persoane intră într-o încăpere plină cu saci cu voturi. Cercetările în acest al doilea dosar se desfășoară in rem, adică sunt investigate faptele.

Un prim dosar penal a fost deschis zilele trecute în urma unui apel la 112. Acesta „are ca obiect săvârșirea infracțiunii se falsificarea documentelor și evidențelor electorale”.

”Cea de-a doua cauză a fost înregistrată astăzi (joi – n.r.), la data de 1 octombrie, în baza sesizării din oficiu a organelor de cercetare penală, în urma apariției în spațiul public a unor înregistrări video.

În ambele cauze penale se efectuează cercetări in rem, se administrează material probatoriu cu maximă celeritate de către organele de cercetare penală din cadrul Secției 1 Poliție, sub atenta coordonare a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București”, a declarat Călin Radu Bogdan.

