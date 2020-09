Petrecere la mormântul lui Ion Aliman după ce a ieșit primar în Deveselu. Candidatul a murit de COVID-19 înainte de alegeri (VIDEO)

Ion Aliman a câștigat alegerile locale din 27 septembrie, chiar dacă a murit cu 10 zile înainte, iar cu această ocazie electoratul i-a făcut o vizită la locul de veci, pentru a-l felicita pe primarul ales. A primit 1020 de voturi din cele 1.600 exprimate în comună.

Mai mulți localnici s-au strâns în cursul nopții de duminică spre luni la mormântul defunctului primat pentru a-i oferi felicitări: „E victoria dumneavostră, v-o dedicăm!”; „Păstrăm un moment de reculegere în cinstea acestui om, în memoria lui!”, sunt doar câteva dintre reacțiile alegătorilor ce au petrecut în cimitir.

Ion Aliman, candidatul PSD la Primăria Deveselu a fost ales pentru un nou mandat, chiar dacă a decedat cu 10 zile înainte de ziua votului. Fostul primar a fost răpus de COVID-19 și din păcate nu a reușit să iasă învingător și din lupta cu noul coronavirus.

Chiar și așa însă, deși a decedat candidatul, social-democrații și-au concentrat campania spre a convinge electoratul să opteze pentru candidatul decedat, iar oamenii l-au votat într-un procent covârșitor pe omul care, dacă ar fi fost în viață, și-ar fi început al treilea mandat.

Ion Aliman a câștigat alegerile locale din 27 septembrie, chiar dacă a murit cu 10 zile înainte, iar cu această ocazie electoratul i-a făcut o vizită la locul de veci. În aceste condiții, alegerile vor fi reluate în Deveselu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.