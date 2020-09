Daniel Băluță, primarul în funcție de la Sectorul 4 al Capitalei, a înaintat o plângere către Biroul Electoral al Secției de votare de la Școala nr. 97, reclămând că în perimetrul secției „se află încă materiale de propagandă electorală aparținând competitorului electoral Nicușor Dan”. Edilul social-democrat solicită ca materialele să fie îndepărtate de îndată, precum și dezinfectarea corespunzătoare a secției.

„În perimetrul Secției de votare se află încă materiale de propagandă electorală aparținând competitorului electoral Nicușor Dan. Vă solicit să îndepărtați de îndată aceste materiale. Totodată, având în vedere numărul mare de alegători prezenți și nerespectarea distanțării sociale coroborat cu faptul că suntem expuși riscului îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 vă solicităm să dispuneți dezinfecția corespunzătoare a secției”, se arată în plângere.

