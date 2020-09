Precizările Poliției cu privire la situația alegerilor de la Sectorul 1: Se fac cercetări după ce un bărbat a ieșit din Biroul Electoral având asupra sa 473 de procese verbale (VIDEO)

Poliția face precizări cu privire la situația de la Sectorul 1, unde nu a fost stabilit încă un câștigător al alegerilor. Ionuț Dana, șeful Poliției Sectorului 1, a declarat marți că, în cursul zilei de luni, a fost solicitată intervenția polițiștilor la Biroul Electoral al Sectorului 1, după ce un bărbat a ieșiot din sediu având asupra sa 473 de procese verbale. Totul, după ce la mai bine de 24 de ore de la închiderea secțiilor de votare, situația de la Sectorul 1 al Capitalei nu a fost încă tranșată. Lupta dintre Clotilde Armand, candidata USR-PLUS, cu susținerea PNL, și Dan Tudorache, candiat PSD și primar în funcție, este foarte strânsă, fiecare dintre cei doi susținând că este câștigător, conform numărătorilor paralele ale partidelor.

„Ieri, 28 septembrie, în jurul orei 15.45, Secția 4 Poliție a primit un apel 112 de la un bărbat care a sesizat faptul că din incinta unde este constituit Biroul Electoral al Sectorului 1, un bărbat a ieșit și are asupra sa mai multe procese verbale de la secțiile de votare. La fața locului s-au deplasat polițiștii de la Secția 4, iar în incinta clădirii unde este și Biroul electoral au fost găsite mai multe persoane, membri ai mai multor formațiuni politice. Toate aceste persoane au fost conduse la sediul Secției 4, împreună cu bărbatul care avea asupra sa acele procese verbale. La sediul secției au fost audiate opt persoane în legătură cu ceea ce s-a întâmplat acolo.

Procesele verbale găsite asupra bărbatului sunt în număr de 473 și în continuare efectuăm cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judeătoria Sectorului 1 pentru infracțiunea privind falsificarea de documente și evidențe electorale. În continuare, facem verificări prin Autoritatea Electorală Permanentă pentru a stabili autenticitatea acelor procese verbale găsite asupra bărbatului. Bărbatul era înscris pe lista electorală a unui partid politic la rubrica de consilieri locali”, a spus Ionuț Dana.

Întrebat dacă acest bărbat avea procesele electorale asupra lui în mod legal sau le furase, comisarul de poliție a răspuns: „Verificăm, nu vă pot spune acest lucru”.

