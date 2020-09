Premierul Ludovic Orban, despre victoria PNL la alegerile locale: "Nu mă hazardez să vă dau datele până nu suntem siguri 100%"

Premierul României, Ludovic Orban, a oferit noi detalii despre cele mai importante victorii ale PNL la alegerile locale, potrivit rezultatelor parțiale. Printre acestea s-ar număra și Oltenița, "municipiul lui Ion Iliescu".

Într-o intervenție la Digi24, șeful PNL a subliniat faptul că liberalii au câştigat la Giurgiu, la municipiu şi cel mai probabil câştigă şi la judeţ.

”Încep prin a spune că domnul primar Robu şi-a recunoscut înfrângerea, dar nu a câştigat PSD, ci a câştigat un candidat al USR-PLUS. Am câştigat la Giurgiu, la municipiu, şi cel mai sigur câştigăm şi la judeţ. Am câştigat pentru prima oară Olteniţa, simbol, municipiul lui Ion Iliescu. E o victorie aşa simbolică. Am câştigat Bistriţa, unde a fost primar PSD. Am câştiga Ploieştiul, Aradul, am câştigat la Târgu-Jiu cu aproximativ 50%, domnul Romanescu a câştigat municipiul Târgu-Jiu. Nu avem încă rezultate de peste tot. Ele vin constant. La Constanţa aşteptăm unde e bătălia, oricum e de bine, nu e bătălia cu PSD, ci e cu un alt candidat reformator. Cam aşa sunt date pe care pot să vi le spun. Nu mă hazardez să vă dau datele până nu suntem siguri 100%. Semnalele sunt că reuşim eliberarea Vrancei de Oprişan. Acestea sunt semnalele pe care avem din datele care ne-au venit până în prezent”, a adăugat liderul PNL.

Una dintre cele mai importante victorii liberale ar fi cea de la Consiliul Județean Vrancea.

”Semnale sunt că reuşim eliberarea Vrancei de sub Oprişan. Astea sunt semnalele de după rezultatele pe care le avem până în prezent”, a declarat Ludovic Orban la Digi 24, enumerând mai multe oraşe în care liberalii au câştigat aşegerile locale de duminică.