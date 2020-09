Premierul Ludovic Orban a declarat vineri în cadrul evenimentului în care liderii PNL și USR-PLUS au semnat “Angajamentul pentru București” că prin susținerea candidaturii lui Nicușor Dan la primăria Capitalei se va urmări oprirea declinului și a prăbușirii Bucureștiului.

“Este un moment extrem de important. Liderii celor mai moderne și credibile formățiuni politice din Bucureșți și de la nivel național se angajează pentru un proiect vital pentru București. Aceștia se angajează să îl sprijine pe Nicușor Dan la primăria Capitalei și pe cei 6 candidați comuni la primăriile de sector. De asemenea se angajează într-un proiect de importanță vitală, să oprească declinul și prăbușirea, să scoată administrația Bucureștiului dintr-o imporvizație și o risipire deșănțată a banului public în cheltuieli fără efecte benefice pentru București”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Acesta a subliniat că acest angajament este semnat de el atât în calitate de președinte PNL, cât și în calitate de premier, pentru că problemele Capitalei pot fi soluționate doar printr-un parteneriat cu Guvernul României.

“Este un dublu angajament. Semnez acest anagajament în calitate de președinte PNL punând la dispoziția lui Nicușor Dan toată expertiza din PNL, experiența acumulată și toți oamenii de calitate care pot forma echipa de care are nevoie Bucureștiul. Semnez acest angajament în calitate de prim-ministru, accentuând un lucru fundamental: viitorul primar general are nevoie de un parteneriat solid cu Guvernul pentru că foarte multe probleme ale Bucureștiului nu pot fi rezolvate decât prin parteneriat între primăria Capitalei și Guvern”, a mai precizat preierul Orban.

Acesta a subliniat care sunt principalele priorități care trebuie avute în vedere pentru București:

Bucureștiul are nevoie de o autostrad[ de centură și împreună vom face acest lucru, Bucureștiul are nevoie de un inel verde care să împiedice pătrunderea prafului, are nevoie de o extindere rapidă a rețele de metrou, știind că transportul subteran este unul rapid, sigur și împreună vom extinde metroul cu o viteză care nu a mai existat. Bucureștiul are nevoie să rezolve problema găurilor negre cum sunt Casa Radio, Lacul Văcărești, dezvoltarea urbană care bate pasul pe loc de ani de zile care este în centrul Capitalei după Biblioteca Națională și alte locuri care sunt de fapt o pată pe obrazul Bucureștiului, ignorate de ani de zile de adminsitratiile PSD”, a mai spus Ludovic Orban.

Acesta a subliniat faptul că, în prezent, după 12 ani de administrație PSD, Bucureștiul se află într-o situație financiară critică.

“Situația financiară a Bucureștiului este foarte grea. Bucureștiul este în faliment. Societatea de transport are datorii de aproximativ un miliard. Societatea Termoenergetică înființată de puțin mai mult de un an și jumătate a acumulat datorii de 600 de milioane la Elcen care au fost lăsate să se acumuleze cu nesimțire pentru că primarul general nu a alocat banii pentru diferența de preț de la bugetul local către nou înființată societate”.

