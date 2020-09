Cum va fi stabilit primarul în Sadova, localitatea unde edilul ales a murit la scurt timp după anunțarea rezultatelor la alegerile locale 

Situaţie fără precedent în județul Dolj, unde primarul comunei Sadova s-a stins din viață la scurt timp după ce a aflat că a fost ales edil pentru a treia oară consecutiv. Acum, că localitatea se află sub o conducere interimară, autoritățile competente sunt nevoite să ia măsuri pentru a elucida problema. Cum va fi stabilit noul primar?

Primarul din Sadova a murit lângă grătarul pe care îl făcea pentru a sărbători victoria

Eugen Safta, primarul comunei Sadova din județul Dolj, a decedat în noaptea de duminică spre luni, la câteva ore ce a aflat după ce rezultat a obținut la alegerile locale 2020. Edilul, care candidase din partea PMP, tocmai fusese reales pentru un nou mandat.

Din primele informații reiese faptul că Eugen Safta a început să se simtă rău la câteva ore după închiderea urnelor. Văzând acestea, rudele și localnicii au chemat de urgență ambulanța. Cu toate că s-au încercat manevre de resuscitare, în jurul orei 2.00 medicii de pe ambulanță au fost nevoiți să pronunțe decesul.

Jurnaliștii de la Gazeta de Sud notează că edilul reales, cu aproape 50% dintre sufragii, a suferit un infarct.

„Pe baza unei încărcături destul de importante în ceea ce priveşte emoţia şi efortul depus, am ajuns într-o situaţie, din păcate, de nedorit. Reprezentantul comunei avea 54 de ani, iar simpatizanţii lui spun că în trecut mai avusese probleme de sănătate. În loc să-l felicite, astăzi sătenii au venit cu lumânări în faţa primăriei…”, a explicat Gindrovel Dumitra, medicul de familie al primarului.Cum arată Bombonica, fosta soție a lui Liviu Dragnea (GALERIE FOTO)

Cum va fi stabilit primarul în Sadova?

Localnicii regretă trecerea în neființă a candidatului PMP și sunt îngrijorați pentru ce se va întâmpla cu comuna doljeană în care își duc traiul de pe o zi pe alta.

Anișoara Stănculescu, candidatul PMP la Primăria Craiovei, a dezvăluit că a fost printre ultimele persoane care a vorbit cu primarul decedat Eugen Safta.

Candidatul PMP la Primăria Craiovei a mărturisit că a solicitat un elicopter pentru a-l salva pe bărbat, însă prefectura i-a transmis că elicopterul nu zboară noaptea. Așadar, primarul Eugen Safta, din comuna Sadova, județul Dolj, putea fi salvat dacă ar fi trăit în oraș, însă „la țară” șansele ca un om să scape după un infarct scad considerabil.

„Ieri la ora 22,51 am vorbit cu Eugen și l-am felicitat ca e Primar. La 00.17 m-a sunat Luci să-mi spună ca Eugen Safta a făcut infarct. Nu puteam să înțeleg cum într-o oră s-a învalmășit moartea în viata lui Eugen, când pe telefon mi-a întrat un apel de la Eugen Primar, așa cum îl am eu salvat..Am răsuflat ușurată crezând că și-a revenit.Dar era Alin Șelaru, omul de incredere și prietenul lui. Mă implora să trimit salvare. Am sunat la 112,la prefect,am cerut elicopter să-l salvam pe Primar. Dar, a venit salvarea de la Bechet care nu are defibrilator, nu are oxigen…e un fel de dric . Elicopterul nu zboară noaptea, pentru ca asta e dotarea noastră. Concluzia e că dacă faci infarct în Craiova ai șanse să supraviețuiești.Dar dacă i se întâmplă asta unui om din judet e condamnat la moarte până ajunge salvarea din Craiova.”, a afirmat Anișoara Stănculescu, conform Fanatik.ro.

Eugen Safta câştigase un nou mandat de primar cu 44,98%, la o diferenţă de 127 de voturi faţă de principalul său contracandidat de la PNL.

În primă fază, va fi ales viceprimarul prin vot secret de către Consiliul Local, care va fi și interimar până vor avea loc alegerile parțiale, care se vor organiza în vederea alegerii noului primar.