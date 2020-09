Proiectele lui Nicușor Dan pentru București. Măsuri concrete de fluidizare a traficului, îmbunătățire a calității aerului și schimbare a rețelei de termoficare (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul Dreptei la Primăria Capitalei, a explicat miercuri, pentru B1 TV, mai multe dintre proiectele pe care le are mai ales în ceea ce privește transportul din București și calitatea aerului. Acesta a dat asigurări că nu se va atinge de subvențiile la căldură și transportul în comun, așa cum a susținut în mod fals actualul Primar General. A mai spus că va avea grijă să desființeze majoritatea companiilor municipale înființate de Gabriela Firea, deoarece acestea mănâncă mulți bani. Cât despre sistemul de termoficare, Dan a afirmat că, pe termen scurt, nu poate decât se achiziționeze materialele pentru remedierea avariilor din această iarnă, urmând ca, în timp, să folosească banii europeni pentru a schimba rețeaua principală.

Candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei a declarat, pentru B1 TV, că dacă va câștiga scrutinul din 27 septembrie, va avea grijă să se folosească de banii europeni pentru a rezolva mai ales problemele ce țin de trafic și calitatea aerului. A și explicat o parte din proiectele sale în aceste domenii.

„Din fericire, suntem într-un context favorabil: începe un nou exercițiu financiar european 2021-2027 și există și acest fond de relansare a Uniunii. Deci există mulți bani disponibili pentru București. Putem să atragem două miliarde de euro, ceea ce-i consistent.

Există proiecte și putem să le luăm pe fiecare în parte. Pe trafic, trebuie să ajungem să reducem traficul și să avem un transport public care să fie fluid. Pentru asta există metroul de suprafață, care practic îți triplează lungimea metrolui. În parteneriat cu Guvernul, și există fonduri europene pentru asta. Marile parcări la intrarea în oraș conectate la transportul public, care-ți limitează traficul celor care locuiesc în afară și au job sau treburi în București. Bandă unică pentru transportul de suprafață și asta e conectată cu politica de parcări. Reabilitarea liniilor de tramvai și sunt fonduri europene. Semaforizarea inteligentă, la fel cu fonduri europene. Asta se poate face pe trafic într-un singur mandat.

Pe poluare trebuie să te duci pe tot ce înseamnă surse de poluare: traficul, gropile de gunoi care sunt legale și trebuie să respecte niște standarde pe care nu le măsoară nimeni acum, gropile de gunoi ilegale, care sunt sunt în București și pe care Poliția Locală nu le vede, trebuie să controlăm șantierele de construcții, că de acolo vine praf, și, mai ales, trebuie să facem spații verzi, adică să amenajăm spații verzi, nu cum a făcut primarul în funcție: prin aceste 6 PUZ-uri de sector urmează să dispară vreo 400 de hectare”, a explicat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

