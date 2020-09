Protest în fața Biroului Electoral de la Sectorul 1: Dan Tudorache și susținătorii săi cer renumărarea voturilor (VIDEO)

Clotilde Armand a câștigat alegerile pentru Primăria Sectorului 1 al Capitalei, în fața actualului primar, Dan Tudoraache. Potrivit datelor anunțate după ce s-a încheiat centralizarea și verificarea voturilor din Sectorul 1, candidata USR-PLUS și PNL l-a învins pe candidatul PSD la o diferență de puțin peste 1.000 de voturi. Cu toate acestea, în cursul zilei de miercuri este așteptată o decizie din partea Birorului Electoral Central (BEC) cu privire la solicitarea reprezentanților PSD de renumărare a voturilor. Între timp, după ce Clotilde Armand și-a anunțat victoria, Dan Tudorache și susținătorii săi au ieșit, miercuri dimineață, în stradă. Ei s-au adunat în fața Biroului Electoral de Sector și cer renumărarea voturilor de la scrutinul din 27 septembrie.

Protest al simpatizanților lui Dan Tudorache în fața Biroului Electoral al Sectorului 1

Câteva zeci de simpatizanți ai candidatului social-democrat scandează „renumărare” și ”transparență”, în fața Biroului Electoral de sector.

„Am solicitat la Biroul Electoral Central renumărarea voturilor. Am înțeles că astăzi (miercuri – n.r.), undeva la ora 12.00 va fi o ședință și se va lua o decizie. Așteptăm și sperăm să se decidă renumărarea voturilor, pentru că, din punctul nostru de vedere, sunt suspiciuni de fraudă și cel mai corect este să renumărăm”, a declarat, miercuri, Dan Tudorache.

Anterior, social-democratul a precizat că a solicitat renumărarea voturilor pentru că își dorește „transparență totală, în primul rând pentru a elimina orice suspiciune despre furtul voturilor”. Social-democratul a subliniat că e normal să se verifice fiecare vot când e o luptă atât de strânsă.

Clotilde Armand și-a anunțat victoria în alegerile pentru Primăria Sectorului 1

Pe de altă parte, Clotilde Armand și-a anunțat victoria.

„În 2016 ne-au furat voturile. Într-o singură noapte au schimbat rezultatele. Și nu am renunțat. Am continuat bătălia noastră în consiliul local. (...) Anul acesta au vrut să ne fure din nou voturile. Și i-am prins în flagrant. Am stat și am păzit sediul Biroului Electoral al Sectorului 1 zi și noapte. Am păzit fiecate vot. Și am ieșit învingători. V-am spus că matematica învinge. Acum, vă promit că voi lupta cu toată forța mea să fie pedepsiți toți cei responsabili de tentativa de fraudare a alegerilor. Lucrurile nu vor rămâne așa.

Mulțumesc tuturor colegilor pentru efortul lor, mulțumesc susținătorilor și criticilor mei. De acum începem treaba. Și avem multe de făcut împreună.Vă mulțumesc tuturor. Această victorie este a voastră!”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.