PSD a depus lista candidaților pentru Consiliul General al Municipiului București: Cine deschide lista alături de Gabriela Firea (VIDEO)

PSD a depus, luni, lista candidați pentru Consiliul General al Municipiului București. Gabriela Firea, actualul primar general al Capitalei și candidat pentru un nou mandat de edil al Bucureștiului, și-a prezentat echipa cu care intră în cursa electorală, precizând că aceasta este formată din personalități din mai multe domenii.

Lista este deschisă de fostul premier Petre Roman. De asemenea, printre candidații pentru viitorul Consiliu General se numără actrița Monica Davidescu, fosta sportivă Elisabeta Lipa, Cornel Dinu, Dumitru Dragomir, Anghel Iordanescu, Daniel Pancu, regizorul Sorin Iliesiu, alaturi de cadre medicale, profesori, juriști și ingineri.

”M-am gândit ca propunerile noastre pentru bucureșteni să fie oameni pe care bucureștenii îi apreciază pentru ceea ce au făcut în întreaga lor carieră. Venim cu o listă de profesioniști în domeniile lor, oameni care iubesc Capitala și le pasă de soarta bucureștenilor. Domnul Petre Roman, prim-ministru în perioada 1990-1991, deschide, alături de mine, lista de consilieri generali. De asemenea, veți observa printre propunerile noastre sportivi, campioni, oameni de fair-play pentru că administrația este exact ca sportul – nu contează interese, nu contează politicianisme, ci contează doar performanța. Practic, dacă în administrație nu ai rezultate, este exact ca sport, nu poți să vii să arăți publicului rezultatul antrenamentelor tale anterioare. De asemenea, îndrăgita actriță Monica Davidescu este în echipa noastră. Bucureștiul trebuie să fie, în continuare, o capitală culturală, o capitală a oamenilor care iubesc arta. Nu sunt de acord cu cei care spun că trebuie să închidem teatre. Eu sufăr foarte mult că în această perioadă sunt deschise păcănelele și jocurile de noroc, dar teatrele rămân închise. Am fost unul dintre oamenii care au militat încă de la început să stabilim un regulament de distanțare, de respectare a regulilor sanitare, dar teatrele să fie deschise. De asemenea, pe lista noastră sunt cadre medicale, antreprenori, ingineri, profesori”, a declarat Gabriela Firea.

