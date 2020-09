Reacții dure după alegerea lui Cristian Popescu Piedone, condamnat în dosarul „Colectiv”: „ Este un actor lipsit de scrupule” (VIDEO)

Apar reacții durea după realegerea lui Critian Popescu – Piedone ca primar al Sectorul 5. Președintele Asociației Colectiv, spune despre noul primar al Sectorului 5 că este „un actor lipsit de scrupule”. Declarația vine în contextul în care Piedone declara în 2015, după tragedia Colectiv că se retrage din viața publică.

„Nu am crezut nici măcar o secundă că va putea fi ales. Este un actor lipsit de scurupule, el are un rol pe care îl joacă și îl joacă bine. Cred că s-a dus special în Sectorul 5 pentru că probabil din București este singurul sector în care ar fi avut șanse. Adevărul va ieși la iveală, nu se poate, numai că din păcate noi trăim într-o țară unde, nu știu, în ultimii ani răul parcă a pus stăpânire pe tot ce înseamnă bun – simț, educație, justiție, dar eu încă sper”, a declarat Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv GTG 3010.

