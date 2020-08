Radu Banciu: Cosette Chichirău, cu nume de Chirița în Balon, măcar a fost sinceră – deși eu cred că e și un pic de prostie acolo. I-a anunțat pe ieșeni că lipsa autostrăzii nu contează (VIDEO)

Radu Banciu a comentat, în ediția de luni seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, mesajul controversat transmis de Cosette Chichirău, candidata USR-PLUS la Primăria Iași, care afirmase anterior că lipsa unei autostrăzi care să lege capitala Moldovei de restul țării „nu ne încurcă cu nimic”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.