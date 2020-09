Rareș Bogdan: E cea mai importantă victorie a PNL / După 24 de ani, l-am scos pe Marian Oprișan din Consiliul Județean Vrancea. Am câștigat Bacăul, care de 30 de ani era la PSD (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a declarat că liberalii au opținut la aceste alegeri locale cea mai importantă victorie din ultimii 30 de ani. El a dat exemplul situației de la Vrancea, acolo unde baronul PSD Marian Oprișan a pierdut Consiliul Județean, după 24 de ani, în favoarea PNL. S-a mai referit și la Bacău, care de 30 de ani era condus de PSD, iar acum trece la PNL.

„Eu am tot spus că PNL va avea o victorie categorică, că va fi cea mai importantă victorie a PNL din ultimii 30 de ani. M-am bazat pe discuția cu oamenii. Pentru prima dată comentariile din online au fost complet diferite de reacția oamenilor din stradă. Au fost extrem de agresive cetele de trolli și de firme care au targetat vectori de opinie. Pagina mea a fost sub atac permanent din partea vectorilor PSD și USR și când am ieșit în stradă am văzut o Românie complet diferită de ce se întâmpla în bulele online.

Noi am avut administrații liberale de succes pe care le-am dat drept exemplu. A fost o bună strategie. De la 7 președinți de CJ-uri am ajuns la peste 20, iar de la 1100 de primari se pare că depășim 1500.

După 24 de ani, Marian Oprișan e scos de PNL afară din Consiliul Județean. De asemenea am câștigat județul Cosntanța și ne batem pe municipiu. Vergil Chițac e pe primul loc, dar așteptăm numărătoarea. Am câștigat Iașul, orașul și județul. Am câștigat Bacăul, care de 30 de ani era la PSD”, a decarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

El a precizat că liberalii au mai câștigat Prahova, Bihor, Timiș, Ilfov, Giurgiu și au păstrat Cluj, Brașov, Sibiu, Alba, Arad.