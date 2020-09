Rareș Bogdan: Există o diferență foarte mare între localitățile României. E nevoie de bani europeni, de sprijinul guvernamental, dar și de educație (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declafrat duminică, într-o intervenție n cadrul emisiunii ”Dosar de politician” că în timpul campaniei pentru alegerile locale din 27 septembrie a constata că între localitățile României există diferențe foarte mari, diferențe care pot fi reduse prin accesarea de fonduri europene pentru investiții în infrastructură și, în egală măsură, prin educație.

”Există o diferență foarte mare între localitățile României. Dacă noi nu vom reuși să conectăm toate aceste localități, aflate cu precădere în zone conduse de președinți de Consilii Județene, de baroni PSD, nu vom reuși să avem o țară prosperă, o țară în care viața cetățenilor să nu difere atât de mult. Există orașe, județe unde accesarea fondurilor europene făcută de gospodarul locului a reușit să schimbe viața cetățeanului și a reușit să aducă investiții ulterior. Mă refer aici de la Sânnicolau Mare, la Aiud, de la Zlatna, la Sebeș, la Blaj, la Sinaia, la Urlați. De asemenea, există zone unde sărăcia lucie, proasta administrare, refuzul de a accesa fonduri europene a dus la lipsa perspectivei, cum ar fi Oravița, Moldova Nouă, zona dunăreană, aici mă refer la Mehedinți, la Olt, la Giurgiu, la Buzău, Brăila, Galați”, a spus Rareș Bogdan.

Întrebat dacă investițiile în infrastrictură ar fi suficiente pentru ca aceste comunități să nu se stingă. Europarlamentarul PNL a răspuns: ”Aici e o chestiune în care, pe de o parte, e nevoie de ban european, de sprijinul guvernamental, venit pe linia președintelui de Consiliu județean care să înțeleagă lucrurile și să se conecteze la dezvoltarea europeană și, pe lângă asta, e nevoie de educație. Fără educație nu poți să faci nimic și nu poți să progresezi și să ajuți o nație. E vorba de educație, e vorba de buni gospodari, de o linie politică care să sprijine omul locului”.

În acest context, Bogdan a precizat că peste jumătate dintre gospodăriile din România nu sunt conectate la rețeaua de gaz.

”Unul dintre lucrurile care mă șochează după această campanie este că după 30 de ani... noi am vorbit tot timpul de infrastructură, de drumuri care lipsesc, dar uităm să vorbim de faptul că o bună parte din țara asta, mai bine de 50% dintre gospodăriile acestei țări nu sunt conectate la rețeaua de gaze, vorbesc de zona rurală și orașele mici. Țara asta are conectare la gaz sub 40%”, a mai spus Rareș Bogdan.UN ADEVĂRAT MIRACOL! S-a dus cu iubitul său necredincios la mormântul Părintelui Arsenie Boca. Când au ajuns acolo, ceva cu totul NEAȘTEPTAT i s-a întâmplat tânărului

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.