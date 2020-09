Rareș Bogdan îl susține pe Vergil Chițac pentru Primăria Constanța: E cel mai potrivit, prin seriozitatea și prin ce a făcut din punct de vedere profesional (VIDEO)

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a anunțat că îl susține pe senatorul liberal Vergil Chițac în cursa electorală pentru Primăria Constanței. Bogdan a insistat că seriozitatea și rezultatele profesionale ale acestuia demonstrează că este omul potrivit să schimbe destinul orașului. Rareș Bogdan a mai spus că el nu obișnuiește să laude oameni în care nu crede și că până acum nu a avut nicio problemă să-și critice colegii dacă a considerat că are motiv. Prin urmare, dacă se pronunță în favoarea lui Vergil Chițac înseamnă că, într-adevăr, crede în el.

„Voi fi pe stradă peste tot în Constanța, unde voi sta de vorbă cu oamenii, pentru că cred foarte mult în comunicarea directă chiar și așa, în noile condiții de distanțare socială. Le voi explica de ce acest om și acest profil extraordinar pentru un oraș care nu reprezintă, repet, doar portul numărul 1 al României, doar destinația numărul 1 estivală a României, ci și, din punct de vedere militar, economic, geostrategic, un plus și o forță extraordinară.... Le voi explica constănțelor de ce cred eu că e cel mai potrivit, prin seriozitatea și ce a făcut din punct de vedere profesional și din punct de vedere al vieții personale, să le schimbe destinul e omul ăsta. Eu nu vorbesc despre oameni în care nu cred. Ați văzut că uneori sunt critic cu colegii mei, nu am ezistat să fac asta, dar nu o fac cu răutate. Mă duc acolo unde sunt oameni în care cred. La Constanța cred extrem, extrem de mult în Vergil Chițac”, a declarat Rareș Bogdan.

