Rareș Bogdan: Nicușor Dan e singurul care poate să o bată pe Gabriela Firea / E important să votăm, altfel degeaba comentăm la colțul străzii sau la cârciumă (VIDEO)

Rareș Bogdan, europarlamentar și prim-vicepreședintele PNL, a declarat luni seară, pentru B1 TV, că Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, este singurul care o poate învinge pe Gabriela Firea. Bogdan a mai afirmat că, potrivit sondajelor pe care le au liberalii, prezența la vot la alegerile locale din 27 septembrie va fi în medie de peste 39%, iar în unele comune va ajunge chiar și la 70%. Liberalul a insistat că desfășurarea scrutinului nu va duce la o creștere a cazurilor zilnice de coronavirus, atât timp cât regulile sanitare sunt respectate. În opinia sa, atât timp când oamenii merg la supermarket nu ar trebui să aibă vreo problemă nici să meargă la vot: „E important să ne exprimăm votul, altfel degeaba comentăm pe Facebook, la colțul străzii sau la cârciumă”.

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a susținut că bucureștenii care nu doresc să o mai aibă primar pe Gabriela Firea trebuie să dea un vot util, adică să pună ștampila pe Nicușor Dan, deoarece el are cele mai mari șanse să o învingă pe candidata PSD.

„Singurul candidat care poate să o bată pe Firea și s-o scoată din Primărie e Nicușor Dan. Se bucură de o susținere extrem de puternică din partea PNL și din partea USR-PLUS și e indiscutabil omul care o va scoate din Primărie. Luni își va pune în aplicare întreg planul, care este extrem de minuțios, extrem de clar.

Nu există un alt candidat care să se bucure de sprijinul politic de care se bucură Nicușor Dan și cu șansele lui de a o bate pe Firea”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.